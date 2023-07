Le dipendenze tra i giovani: un fenomeno in crescita

Le dipendenze sono un problema che riguarda sempre più i giovani d’oggi, che si trovano ad affrontare situazioni di stress, insoddisfazione, solitudine e noia.

Possono essere di vario tipo: da sostanze come alcol, droghe, tabacco; da comportamenti come gioco d’azzardo, internet, social network, videogiochi, shopping; da relazioni come sesso, amore, amicizia.

Le dipendenze hanno in comune il fatto di creare una dipendenza psicologica e/o fisica, che porta il soggetto che ne soffre a ricercare compulsivamente la fonte di gratificazione, anche a costo di danneggiare se stesso e gli altri. Interferiscono con la vita quotidiana, con le relazioni sociali e familiari, con la salute e il benessere.



Quali sono le cause delle dipendenze tra i giovani?

Non esiste una risposta univoca, ma si possono individuare alcuni fattori di rischio, come:

La scarsa autostima e la mancanza di fiducia in se stessi e nelle proprie capacità;

e in se stessi e nelle proprie capacità; La difficoltà a gestire le emozioni negative , come la rabbia, la tristezza, la paura, l’ansia;

, come la rabbia, la tristezza, la paura, l’ansia; La fragilità dell’identità e del senso di appartenenza , che porta a cercare conferme e approvazione dagli altri;

, che porta a cercare conferme e approvazione dagli altri; La pressione sociale e culturale , che spinge a conformarsi agli stereotipi e ai modelli dominanti;

, che spinge a conformarsi agli stereotipi e ai modelli dominanti; La curiosità e la voglia di sperimentare nuove sensazioni ed esperienze;

e la voglia di sperimentare nuove sensazioni ed esperienze; La noia e la mancanza di stimoli e progetti personali.



Come si possono prevenire e curare le dipendenze tra i giovani?

Non esiste una soluzione magica, ma si possono adottare alcune strategie, come:

Educare i giovani a una cultura della responsabilità e del rispetto di se stessi e degli altri;

a una cultura della responsabilità e del rispetto di se stessi e degli altri; Favorire lo sviluppo di una personalità autonoma e critica, capace di esprimere le proprie opinioni e aspirazioni;

autonoma e critica, capace di esprimere le proprie opinioni e aspirazioni; Sostenere i giovani nella costruzione di un progetto di vita significativo e motivante;

nella costruzione di un progetto di vita significativo e motivante; Promuovere attività ricreative, sportive, culturali e sociali che offrano occasioni di divertimento sano e creativo;

ricreative, sportive, culturali e sociali che offrano occasioni di divertimento sano e creativo; Creare spazi di ascolto e dialogo tra i giovani e gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori);

tra i giovani e gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori); Offrire percorsi di sostegno psicologico e terapeutico ai giovani che manifestano segni di dipendenza o disagio.

Le dipendenze tra i giovani d’oggi sono un fenomeno in crescita che richiede l’attenzione e l’impegno di tutta la società. Solo così si potrà garantire ai giovani una crescita serena e armoniosa.

A.G.