“Visione ed Azione”. Le promesse mantenute

Il sindaco uscente di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, torna a chiedere fiducia agli elettori per i prossimi 5 anni di mandato amministrativo.

Motiva la sua scelta con queste parole: “Mi ricandido a sindaco della città che amo per portare a termine i progetti che a causa della pandemia si sono fermati, per continuare a migliorare ogni giorno la nostra Mogliano, per dare un posto sicuro e bello ai miei figli e alle nostre generazioni future, mi ricandido per rendere tutti fieri di essere moglianesi. Non ci avete mai fatto mancare il vostro sostegno e sono fiducioso che anche nella prossima tornata elettorale non mancherà il vostro fondamentale supporto”.

Per approfondire alcuni aspetti del mandato che si sta concludendo e accendere un focus sul programma con cui Bortolato si presenta agli elettori, proponiamo la seguente intervista.



Guarda il video su YouTube.

Luciana Ermini