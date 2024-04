“Giovanni XXIII” di Monastier nella Guida dei 100 Ospedali di Eccellenza 2024

Il Presidio Ospedaliero di Monastier primeggia tra le cinque strutture sanitarie trevigiane menzionate nella Guida tedesca.

MONASTIER (TV) – Sono il “Giovanni XXIII”, il “San Camillo” e il “Ca’ Foncello” di Treviso, l’Ospedale civile di Montebelluna e lo IOV di Castelfrnco Veneto. Tra le cinque strutture sanitarie trevigiane inserite nella guida dei 100 “Ospedali di Eccellenza 2024” stilata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier spicca con ben quattro specialità mediche: chirurgia ortopedia dell’anca e del ginocchio, dirette dal dottor Carlo Callea; chirurgia ortopedia della spalla, diretta dal dottor Enrico Gervasi; e urologia, diretta dal dottor Carmelo Morana.

Momento operazione in sala operatoria ibrida e integrata

L’indagine dell’Istituto Tedesco, durante la sua prima edizione, ha valutato le prestazioni in sei specialità di area clinica. Tra queste, le quattro riguardanti l’urologia e le ortopedie della spalla, dell’anca e del ginocchio hanno confermato l’alto livello di qualità del Presidio Ospedaliero di Monastier, che si distingue per la presenza di tutte e quattro le aree cliniche nella struttura.

Gabriele Geretto

I sei parametri valutati dall’Istituto Tedesco hanno premiato il Giovanni XXIII con il massimo della valutazione per quanto riguarda: il trattamento medico, il servizio al paziente, lo standard di igiene e l’iniziativa di qualità confermando anche la qualità nell’ambito dei valori legati alla reputazione e ricerca.

“Quando si parla di sanità convenzionata come la nostra, si va di pari passo e in sinergia condivisa con quella del Servizio Sanitario Nazionale – è il commento di Gabriele Geretto, Amministratore Delegato del Giovanni XXIII di Monastier. – La collaborazione è essenziale per continuare a garantire qualità e continuità nelle cure. Ringrazio tutti i medici responsabili di reparto che ogni giorno danno il massimo assieme ai propri collaboratori e mi congratulo con loro per l’impegno professionale e umano dedicato ogni giorno al paziente.”

L’esame dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che ha coinvolto 1377 strutture sanitarie pubbliche e private accreditate in Italia, si basa sul Programma Nazionale Esiti sviluppato da Agenas su mandato del Ministero della Salute. E i risultati di ITQF confermano i dati del Ministero della Salute presenti PNE 2023, che posizionano la struttura sanitaria di Monastier al 1° posto in Veneto e al 8° posto nella classifica nazionale per interventi di protesica all’anca e al ginocchio.