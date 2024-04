Torna la corsa al chiaro di luna

Tutto pronto per la tredicesima edizione della Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K. Torna la corsa su strada al chiaro di luna.

JESOLO – Poco più di un mese e le strade di Jesolo vivranno per la tredicesima volta la magia della Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K. La kermesse internazionale di corsa su strada in notturna, organizzata da Venicemarathon con il patrocinio della Città di Jesolo e il supporto di Jesolo Turismo, sabato 25 maggio porterà a correre sulle strade di Jesolo moltissimi appassionati del running e non solo.

La formula della Jesolo Moonlight, come da tradizione, prevede infatti tre distanze adatte ad ogni età e capacità: la mezza maratona competitiva, la 10K competitiva e ludico motoria e la Jesolo Alì Family Run, di circa 3 chilometri, dedicata soprattutto a famiglie, bambini e appassionati del movimento.

Jesolo si appresta, quindi, ad ospitare migliaia di runners che arriveranno da ogni parte del mondo, per abbinare l’occasione sportiva ad un weekend di sport-mare-relax, generando così un importante indotto economico per il territorio in apertura di stagione.

Il percorso

Come sempre il percorso della mezza maratona sarà spettacolare e veloce e offrirà un’alternanza di diversi aspetti naturalistici quali il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia. Il tutto combinato ai romantici colori del tramonto e al fascino del mare di notte.

Piazza Milano sarà anche quest’anno il cuore nevralgico della manifestazione e accoglierà il colorato e animato Moonlight Village, oltre alla partenza e all’arrivo di tutte e tre le corse. A due passi dalla spiaggia, la piazza è facilmente raggiungibile in auto e dotata di numerosi parcheggi.

La prima gara a partire sarà la Alì Family Run (ore 17.30 circa) che scalderà l’attesa, successivamente seguiranno la partenza della 10K e poi della 21K, previste tra le 19 e le 20 (orari ancora da confermare).

Corsa e solidarietà

Anche quest’anno la manifestazione avrà come obiettivo quello di raccogliere fondi per sostenere don Gianni e la parrocchia di San Giovanni Battista, uno dei più importanti centri Caritas di Jesolo, impegnata quotidianamente ad aiutare oltre 200 persone bisognose, fornendo buoni o pacchi spesa.

Sempre in tema di solidarietà, l’evento sosterrà anche quest’anno il progetto raccolta di scarpe da running usate per persone bisognose ‘Doppio nodo, quaranta2.0’, promosso dal barefoot runner Ercole La Manna e dalle associazioni ‘Vegan Power Team‘ e ‘Compagnia della Polenta‘.

È già definita anche la squadra dei pacer che aiuteranno gli atleti a coronare i loro obiettivi cronometrici. Saranno circa 50 gli atleti coordinati dal Venicemarathon Running Team che nella 21K osserveranno le seguenti fasce di tempo: 1h30′, 1h35′, 1h40′,1h45′, 1h50′. 1h55′, 2h. Nella 10 km saranno, invece, suddivisi in 5 gruppi che copriranno questi tempi: 40′, 45′, 50′, 55′, 1h e 1h10′.

Il Moonlight Party sarà, infine, la ciliegina sulla torta. Tutti gli atleti e gli accompagnatori avranno la possibilità di divertirsi nel dopo gara al party organizzato Parco Grifone. Un momento unico per rilassarsi nel dopo corsa, raccontandosi le emozioni vissute correndo.

Gli iscritti ad oggi sono già circa 3.000 e le iscrizioni aperte e disponibili sul suto www.moonlighthalfmarathon.it.

Sono sponsor dell’evento: Alì (Official Sponsor), Pro Action (Sport Nutrition Partner), Banco BPM (Financial Sponsor) San Benedetto, Palmisano, Bavaria, ParkforFun, Gac Power & Eventi (Official Supplier), Diabasi – Scuola Professionale di Massaggio (Official Massage Service), 1/6H Sport (Official Shop), Radio PiterPan e Radio Bellla & Monella (Official Radio), Corriere dello Sport e Tuttosport (Media Partner).