Casier investe nella sicurezza dei suoi cittadini

Il Comune di Casier ha adottato un Piano di Protezione Civile, per affrontare con efficacia gli stati di crisi e garantire la sicurezza della popolazione.

CASIER – In considerazione dell’aumento delle situazioni di emergenza causate da fenomeni naturali, il Comune di Casier ha proattivamente adottato un Piano di Protezione Civile, uno strumento cruciale per affrontare con efficacia gli stati di crisi. Questo piano, una raccolta di documenti di pianificazione e di procedure attuative, è stato concepito per fornire al Sindaco, agli Uffici Comunali e all’Associazione di Protezione Civile Comunale le risorse necessarie per coordinare le diverse fasi di crisi e garantire la sicurezza della popolazione.

Obiettivo primario è sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sui potenziali rischi che possono coinvolgere l’intera comunità. È fondamentale che tutta la popolazione sia ben informata sui comportamenti da adottare in caso di emergenza, al fine di consentire un intervento tempestivo ed efficace da parte delle autorità competenti e dei volontari della Protezione Civile.

Con questo spirito, l’Amministrazione Comunale ha deciso di investire nella creazione di un “Vademecum di Protezione Civile per i Giovani”. Questa pubblicazione, realizzata proprio in collaborazione con la Protezione Civile, è destinata alla fascia più giovane della popolazione e fornisce una panoramica chiara della struttura di Protezione Civile Comunale, dei potenziali scenari di rischio e altresì dei corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza. Il tutto è spiegato con semplicità, per una comprensione immediata.

«È evidente come le calamità naturali, quali eventi atmosferici di particolare intensità e gravità, si manifestino sempre con maggior frequenza rispetto al passato – è il commento del Sindaco Renzo Carraretto.– Risulta quindi fondamentale che non solo la macchina comunale sia attrezzata e preparata per fronteggiare tali situazioni, ma che si instauri anche una stretta collaborazione con la popolazione. Più persone sono correttamente informate sui comportamenti da tenere ad esempio in caso di calamità naturali, più rapida ed incisiva potrà essere l’azione svolta dai tecnici e dai volontari di Protezione Civile nel gestire le situazioni di criticità. Investire sui più giovani è una scelta strategica e lungimirante, poiché proprio i giovani sono il futuro di ogni comunità e un giovane informato ha gli strumenti per divenire un adulto consapevole. Ringrazio per il lavoro svolto l’Assessorato alla Sicurezza e la struttura comunale, nonché la Protezione Civile e il suo Presidente».