Tre incontri a favore delle imprese del territorio 

TREVISO – Nel panorama finanziario locale, CentroMarca Banca emerge come un attore di spicco, impegnato a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) attraverso un approccio che mette al centro la sostenibilità e la resilienza del territorio. L’istituto si impegna a favorire l’adozione di pratiche sostenibili, agevolare l’accesso a finanziamenti adeguati e rendere le imprese più resilienti. Questo impegno si concretizza attraverso una serie di iniziative e incontri tecnici volti a informare e supportare le PMI locali.

Sostenibilità come priorità: incontri tecnici per le PMI

CentroMarca Banca organizza una serie di incontri tecnici dedicati alle PMI locali, focalizzati sull’illustrare le opportunità offerte dal progetto TranspArEEnS. Questi incontri forniscono alle imprese informazioni essenziali sulle modalità per ottenere un rating ESG in linea con i loro parametri aziendali reali. Inoltre, CentroMarca Banca offre gratuitamente supporto e consulenza per guidare le imprese lungo questo percorso di valutazione e miglioramento della sostenibilità.

Serate informative

La prima serata informativa, che si terrà Giovedì 11 aprile alle 18.30 a Palazzo Giacomelli a Treviso, si concentrerà sull’introduzione alla valutazione ESG e sulle implicazioni pratiche per le PMI. Esperti del settore forniranno una panoramica dettagliata dei criteri utilizzati nella valutazione ESG e delle modalità di accesso al rating attraverso TranspArEEnS. Saranno discusse anche le potenziali applicazioni di questo rating nell’ambito dell’accesso ai finanziamenti e della gestione aziendale con particolare attenzione alle strategie per attrarre investimenti e clienti consapevoli. La società di strategy consulting Prospiciunt porterà inoltre due esempi concreti su come aumentare la marginalità attraverso un approccio ESG Driven.

Il secondo appuntamento, organizzato con l’Associazione Jesolana Albergatori, è per Mercoledì 17 aprile alle ore 18.00 presso Almar Jesolo Resort Spa in via Dante Alighieri a Jesolo (VE). Esplorerà le opportunità che la sostenibilità offre alle imprese locali, con un focus particolare sul settore del turismo e dell’ospitalità. I tecnici condivideranno casi di studio e best practice per illustrare come l’adozione di pratiche sostenibili possa influenzare positivamente la reputazione e la competitività delle imprese turistiche locali. Prospiciunt fornirà inoltre una panoramica del settore turistico con potenzialità e rischi da conoscere per saperli gestire; entrerà nello specifico grazie a un approccio ESG Driven sul tema della gestione del personale.

Durante l’ultimo incontro, previsto per Giovedì 16 maggio alle ore 18.00 presso Sala Barbiero di CMB a Martellago (VE) i relatori condivideranno esperienze e strategie per integrare pratiche sostenibili lungo l’intera filiera produttiva, evidenziando il ruolo cruciale della valutazione ESG.

Tutti gli incontri hanno una durata di un’ora circa con ingresso su prenotazione allo 0422.631872 o inviando una e-mail a [email protected].