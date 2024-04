Terribile incidente nel veneziano: un morto e tre feriti

Scontro, questo pomeriggio di Pasquetta, a Noventa di Piave, tra due auto: una persona morta e tre feriti

Noventa di Piave – Poco prima delle 16:30 di oggi, lunedì di Pasquetta, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giovanni Maria Mosca in località Romanziol, a Noventa di Piave, per un incidente tra due auto. Gravissimo il bilancio: deceduto un giovane uomo e tre persone ferite.

I pompieri, arrivati da San Donà, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto dalla Fiat Punto il conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di un uomo 28enne. I tre feriti a bordo della Ford K sono stati assistiti dai sanitari e trasferiti in pronto soccorso.

La giovane vittima

La vittima è Devis Marson, residente a Salgareda. Aveva compiuto 28 anni da pochi giorni. Il giovane avrebbe perso il controllo della Fiat Punto scontrandosi con una Ford Ka, con tre persone di Oderzo a bordo. Il 28enne è finito con l’auto in mezzo ai campi ed è morto poco dopo. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di San Donà.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.