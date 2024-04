Allarme bomba a Mogliano Veneto, ma era un Pesce d’Aprile

Nel primo pomeriggio di oggi, a Mazzocco, con l’intervento delle Forze dell’Ordine. Via Ronzinella bloccata per due ore.

Mogliano Veneto (TV). Pesce d’Aprile “pesante” oggi, nel primo pomeriggio, nella frazione di Mazzocco, a Mogliano Veneto.

Abbandonato, nei pressi della Farmacia, un bidone, ricoperto da un foglio di alluminio, con tanto di adesivi ad indicare materiale radioattivo, un’antenna esterna e con all’interno un bancale ed una tanica piena d’acqua.

“L’amministrazione comunale si presta all’ironia ed allo scherzo, ma, nel momento in cui il gesto comporta l’intervento di Forze Speciali, come gli artificieri di Padova, il nucleo speciale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Intercomunale, con tanto di disagio per i cittadini, che si son visti chiudere via Ronzinella per quasi due ore, crediamo si potesse scegliere altro modo per celebrare il Pesce d’Aprile” afferma l’assessore alla Sicurezza, Marco Donadel, che ha seguito personalmente l’evolversi della situazione.

Messo in sicurezza e dichiarato idoneo il manufatto, l’area è stata riaperta, tra lo stupore degli abitanti.

Al vaglio delle Forze dell’Ordine le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nell’area. Gli autori del gesto rischiano la denuncia per procurato allarme.

Gianluca Longo