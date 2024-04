È toscano il Borgo dei Borghi 2024

Nata all’interno del programma televisivo “Il Kilimangiaro”, ogni anno il programma Rai porta i telespettatori alla scoperta dei piccoli centri più belli d’Italia.

Peccioli (PI) – Peccioli, piccolo borgo toscano in provincia di Pisa, ha vinto il titolo di Borgo dei Borghi 2024, undicesima edizione (qui il video).

La sfida ai borghi più belli d’Italia è avvenuta domenica sera, 31 marzo, su Rai 3, all’interno del programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich che, anno dopo anno, guida i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese. Luoghi magici da visitare nelle prossime vacanze per un viaggio diverso, ricco di curiosità e di sorprese nell’Italia più autentica e meno conosciuta.

Anche quest’anno ad aspirare al titolo di “Borgo dei Borghi” sono state venti località, una per ogni regione d’Italia. Venti luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, per la loro architettura, per la qualità della vita:

• Arbatax (Sardegna)

• Badolato (Calabria)

• Caldes (Trentino Alto Adige)

• Castelvetro di Modena (Emilia-Romagna)

• Celle Ligure (Liguria)

• Crecchio (Abruzzo)

• Fontainemore (Valle d’Aosta)

• Genga (Marche)

• Grazie (Lombardia)

• Guarene (Piemonte)

• Isola del Liri (Lazio)

• Leporano (Puglia)

• Maratea (Basilicata)

• Montesano sulla Marcellana (Campania)

• Muggia (Friuli-Venezia Giulia)

• Naro (Sicilia), Peccioli (Toscana)

• Petacciato (Molise)

• Stroncone (Umbria)

• Torreglia (Veneto).

Crediti fotografici: ©LigaDue via Wikipedia