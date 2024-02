Proposte di esperienze romantiche per San Valentino

Alcune esperienze romantiche in Italia e in Europa perfette per San Valentino, ma anche dopo!

Se stai cercando un modo unico per celebrare il tuo amore, queste opzioni offrono un mix di relax e avventura. Che tu stia cercando un rifugio termale in Toscana, un’esperienza tradizionale svedese nella sauna o un bagno rilassante nella birra a Budapest, c’è qualcosa per tutti i gusti.

TERME A BAGNO VIGNONI – Toscana

Nello splendido contesto naturale della Val d’Orcia trascorri delle ore rilassanti nelle terme di Bagno Vignoni e nelle sue piscine con acqua termale calda.

LA SAUNA SVEDESE – Svezia

Non puoi lasciare la Lapponia senza aver fatto una rigenerante sauna, un must per tutti gli svedesi. Nel villaggio di pescatori di Kukkola, c’è l’Accademia Svedese della sauna.



BEER SPA – Budapest

Alle terme Széchenyi puoi immergerti in un bagno al luppolo, malto, lievito, sale e approfittare del rubinetto che spilla birra, posto proprio accanto alla vasca!



Fuga romantica all’estero

Per una fuga romantica indimenticabile, l’Italia offre una cornice incantevole con le sue città storiche, i paesaggi mozzafiato e la cucina deliziosa. Da Venezia con i suoi canali romantici a Firenze con le sue opere d’arte senza tempo, c’è qualcosa di magico in ogni angolo del Belpaese. Se però è l’Europa la tua meta, non c’è nulla di più romantico di passeggiare per le strade di Parigi, immergersi nell’atmosfera vibrante di Madrid o esplorare i romantici castelli della Germania.

Ma se per quest’anno cerchi una meta al caldo, queste due destinazioni offrono il palcoscenico perfetto per celebrare l’amore in tutte le sue sfumature…



IL RITUALE DELL’INCENSO – Oman

Un massaggio a quattro mani per viso e corpo con un trattamento rilassante arricchito con olio di incenso di Salalah, conosciuta come la capitale del profumo dell’Arabia.

SOLE, MARE E MASSAGGI – Mar Rosso

Fai il pieno di sole, nuotate e massaggi! Scegli un resort con il centro benessere e regalati il delicato tocco di mani esperte per scrollare dal tuo corpo stanchezza e stress.