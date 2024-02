A Mogliano, una mostra dedicata all’esodo giuliano-dalmata

Resterà aperta fino al 25 febbraio la mostra didattica inaugurata oggi a Mogliano Veneto (TV), dedicata all’esodo giuliano-dalmata.

MOGLIANO VENETO (TV) – Questa mattina, in Piazza Caduti a Mogliano Veneto si è tenuta la cerimonia commemorativa in ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Alla deposizione di una corona di alloro ai piedi della lapide in loro memoria, ha fatto seguito l’intervento del Sindaco Davide Bortolato, alla presenza di numerose autorità e rappresentanze, oltre a numerosi esuli giuliano-dalmati, alcuni visibilmente commossi.

I presenti alla cerimonia si sono poi spostati al Centro d’Arte e Cultura Brolo – Sala Mogliano, dove è stata inaugurata la mostra didattica dedicata all’esodo giuliano-dalmata, a cura dell’Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 25 febbraio con i seguenti orari: venerdì 15.30-18.00 | sabato e domenica 10.30-12.30 e 15.30-18.00.

La cerimonia si è conclusa con la piacevole degustazione della Jota, la zuppa tradizionale istriana a base di patate, fagioli e crauti, preparata dal Vicesindaco Giorgio Copparoni insieme ai volontari della Pro Loco.













«Questa mattina abbiamo reso omaggio agli esuli giuliano-dalmati e alle loro famiglie, presenti numerosi in Piazza, abbiamo onorato i martiri delle foibe, trucidati solo perché italiani. Abbiamo ricordato la Storia perché la conoscenza del passato è il faro che guida la nostra coscienza, il fondamento sul quale costruire una società migliore. Guardiamo al futuro con la speranza che il ricordo delle vittime di questa enorme tragedia illumini la strada verso un domani di libertà, di pace e di dialogo» ha dichiarato il Sindaco Davide Bortolato, ricordando che in Città risiedono circa 200 esuli.