“NON DIMENTICARMI”. La tragedia di Marcon

Il Sindaco Bortolato si stringe al dolore della famiglia moglianese in questo momento di immenso lutto

MOGLIANO VENETO (TV) – In data odierna, il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, ha tenuto un punto stampa per esprimere il suo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta ieri a Marcon (VE). Bortolato si è stretto al dolore della famiglia moglianese, che ha ricevuto anche la visita del parroco, confermando il suo totale supporto in questo momento di immenso lutto.

L’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale di Forlì, alla luce di questo tragico avvenimento, ricorda che ogni anno, sia a livello globale che in Italia, si verificano episodi gravissimi in cui centinaia di bambini perdono la vita a causa di colpi di calore all’interno di veicoli chiusi (negli ultimi 26 anni in Italia si sono verificati 12 casi di bambini morti per essere stati lasciati in auto sotto il sole). Questi eventi avvengono perché i bambini vengono dimenticati in auto o, in alcuni casi, perché rimangono intrappolati dopo aver chiuso il veicolo mentre giocano. Le conseguenze di tali tragedie familiari sono devastanti e possono portare a gravi crisi psicologiche per i genitori.

Come ricorda ASAPS, da sempre impegnata nella promozione della sicurezza stradale in Italia, l’uso del seggiolino antiabbandono è obbligatorio e prevede sanzioni severe in caso di infrazione. Le violazioni del codice della strada relative all’assenza del dispositivo antiabbandono per bambini sotto i 4 anni comportano:

Sanzione pecuniaria di 81,00 euro (scontata al 30% se pagata entro 5 giorni, pari a 56,70 euro).

Decurtazione di 5 punti (10 punti per neopatentati).

In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione, si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi. ASAPS rilancia anche la campagna “Non dimenticarmi” attraverso il proprio sito.

La terribile morte della bimba di un anno, dimenticata in auto a Marcon (VE), impone il silenzio sui fatti per tutelare la famiglia.

Ma è fondamentale continuare a sensibilizzare e adottare misure preventive per evitare tali tragiche perdite. La sicurezza dei nostri bambini deve essere una priorità assoluta.