Trenitalia attiva il tap&tap su nuove linee

Opzioni di acquisto sempre più sostenibili, semplici e digital

Da domani, sabato 20 luglio, sui collegamenti fra Bassano del Grappa e Padova e fra Bassano del Grappa e Venezia Santa Lucia, sarà possibile pagare con il sistema “Tap&Tap” per acquistare in modo rapido i biglietti del Regionale di Trenitalia, tramite carte di pagamento contactless, direttamente dalle validatrici in stazione. Il servizio si aggiunge a quello già attivo in Veneto, dallo scorso 4 aprile, sulla tratta tra Verona Porta Nuova e Venezia Santa Lucia.

Per acquistare il biglietto sarà sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, smartphone o smartwatch abilitati, sui lettori posti nelle validatrici della stazione di partenza. Successivamente, nella validatrice della stazione di arrivo, fare altrettanto.

È possibile acquistare con la stessa carta il biglietto per un solo passeggero adulto, mentre in fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta di pagamento utilizzata.

Tap&Tap è attivo per i circuiti Visa, Mastercard, American Express e wallet.

Altre stazioni d’Italia già abilitate sono: tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto (Leonardo express), tra Verona Porta Nuova e Venezia Santa Lucia, tra Cagliari e Elmas Aeroporto e tra Torino Lingotto e l’Aeroporto di Torino Caselle.