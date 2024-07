La tragedia dell’amnesia dissociativa

La terribile morte della bimba di un anno, dimenticata in auto dal padre a Marcon (VE), impone il silenzio sui fatti per tutelare la famiglia. Ma non sulle cause e sulle azioni necessarie a scongiurare altre simili tragedie

L’incapacità momentanea di ricordare informazioni rilevanti, che certo non sarebbero trascurati in una condizione psico-fisica ordinaria, viene definita “amnesia dissociativa” e spesso viene associata alla conseguente sindrome del bambino dimenticato.

Cosa sia nel dettaglio l’amnesia dissociativa, quali possano essere le cause e quali gli accorgimenti utili per evitare situazioni irrimediabili, è materia di studio degli psicologi. Quello che ci dicono è che questa amnesia non è dovuta a una causa organica ed è più marcata rispetto a una momentanea labilità mnemonica, ovvero una possibile debolezza della memoria.

A ricercare le cause nello stress, sono quasi tutti d’accordo. Oggi la nostra società si contraddistingue per picchi di stress così elevati che risulta difficile anche accorgersi di quanto ne siamo armai tutti colpiti.

Campanelli d’allarme

Il sonno disturbato, la facile irritabilità, la difficoltà di concentrazione, la bulimia e l’astenia, possono essere segnali di forte stress. Alle volte questi campanelli d’allarme sono così numerosi da non permettere più di individuarli e ritrovare un equilibrio.

Alla fine, arriva l’esaurimento, quando il corpo inizia a star male, allora ci si deve fermare. Ma non si può. Ci sono troppe cose da mandar avanti e si pensa: “Dopo mi riposo, poi potrò farlo, ecc” ma questo momento non arriva mai.

Un aiuto, per questo problema come per molti altri legati al nostro stile di vita, dovrebbe essere dato dalle istituzioni e dai settori della pubblica amministrazione preposti.

Troppo spesso, per non dire sempre, ci troviamo davanti ad una marea di iniziative che non servono a niente: marcie, panchine rosse, pietre d’inciampo, cortei, cerimonie commemorative e molto altro.

Gli assessori, in prima fila nelle ricorrenze, hanno pronti tanti bei discorsi. Invece, un semplice sportello dove chi è in difficoltà possa trovare un aiuto, una risposta, quello no. Per quello non ci sono risorse.