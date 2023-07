Mirano Summer Festival: un evento per gli amanti della musica

MIRANO – Se sei alla ricerca di un modo per trascorrere le vostre serate estive all’insegna della musica, del divertimento e della buona cucina, non perderti il Mirano Summer Festival 2023, in calendario dal 30 giugno al 31 luglio presso gli impianti sportivi di Mirano.

Il festival, organizzato dall’Associazione Culturale Mirano Summer Festival in collaborazione con il Comune di Mirano e il patrocinio della Regione Veneto, offre un’esperienza unica di musica dal vivo con alcuni dei migliori artisti italiani del momento. Tra i nomi più attesi Baby K, che ha aperto il festival il 30 giugno con le sue hit estive, Elettra Lamborghini, che porterà il suo stile glamour e le sue canzoni contagiose il 13 luglio, Fabri Fibra, che si esibirà il 20 luglio con i suoi successi rap, e Fred De Palma, che chiuderà il festival il 31 luglio con la sua carismatica presenza sul palco e i suoi brani radiofonici.

Ma non solo musica: il festival offrirà anche l’opportunità di gustare le specialità gastronomiche locali, grazie agli stand gestiti dalle associazioni del territorio e di partecipare a diverse iniziative culturali e sociali.

Per accedere al festival è necessario acquistare all’ingresso il buono consumazione di € 3.00, che dà diritto a una bottiglietta d’acqua e ad entrare nell’area dove si trovano gli stand, i tavoli e l’arena dei concerti.

Per assistere ai concerti a pagamento è necessario invece acquistare un biglietto separato, disponibile sui circuiti TicketOne.it e TicketMaster.it o presso le casse all’ingresso.

Non perderti l’occasione di vivere una serata indimenticabile al Mirano Summer Festival 2023, il festival che ti farà ballare, cantare e divertire sotto le stelle!