Tiramisù World Cup, partecipa anche tu!

Si sono aperte ufficialmente le iscrizioni all’edizione 2023 della sfida più golosa dell’anno, la World Cup Tiramisù. La gara si svolgerà dal 5 all’8 ottobre 2023 in Piazza dei Signori a Treviso.

Treviso – La dolce sfida al cucchiaino, mette in competizione centinaia di aspiranti pasticceri nella preparazione del dolce “freddo” forse più famoso al mondo.

“Il Tiramisù è senz’altro uno dei modi migliori per gustare il caffè. Ecco perché abbiamo scelto come tema di quest’edizione “Treviso e il caffè” – spiega Francesco Redi di Twissen, ideatore e organizzatore della rassegna – abbiamo già iniziato alcune sperimentazioni di varianti alla degustazione del caffè, che assaggeremo anche durante le gare”.

“È uno dei dolci più famosi della pasticceria internazionale, una bandiera del Veneto, che ha saputo però conquistare il mondo – commenta Federico Caner, Assessore al Turismo della Regione Veneto – un’eccellenza che si unisce alla fantasia di coloro che ogni anno si sfidano nella rivisitazione di una ricetta che da anni viene tramandata di generazione e in generazione e ha dimostrato di essere il simbolo del nostro territorio. Il Tiramisù è, a tutti gli effetti, un punto di riferimento della nostra cultura eno-gastronomica e questo appuntamento internazionale dimostra l’interesse nei confronti di un dolce che oggi esprime anche l’estro di abili pasticcieri”.

“Questo evento, cresciuto negli anni, dimostra come il turismo enogastronomico sia una delle strade da percorrere per la promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici realizzati con materie prime che hanno reso celebri le grandi città e i piccoli borghi” ha aggiunto Caner.

Alla presentazione erano presenti tra gli altri, il Sindaco di Treviso Mario Conte, l’assessore al Turismo del veneto Federico Caner, Francesco Redi, organizzatore, e Giuseppe Salvador vincitore dell’edizione 2022 nella sezione del Tiramisù ricetta tradizionale.

Per partecipare basta leggere il regolamento e seguire le istruzioni sul sito www.tiramisuworldcup.com e poi fare, durante questa calda estate, delle prove casalinghe coinvolgendo parenti e amici come giudici di gara. Sicuramente sarà una dolce estate, in compagnia!