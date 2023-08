L’estate giovane della compagnia “Fumo Bianco”: oltre mille presenze a Mogliano Veneto

La compagnia teatrale “Fumo Bianco” di Treviso ha chiuso con oltre mille presenze, tra cui molti spettatori under 35, la rassegna “Notti Magiche” svoltasi a Mogliano Veneto. A fine agosto e inizio settembre gli attori della compagnia saranno a Treviso, tra i protagonisti di “Teatro da bere e da mangiare – Strade di luce 2023”, spettacoli e cene all’aperto proposti dall’associazione Tema Cultura.

MOGLIANO VENETO – Nei mercoledì dal 21 giugno al 19 luglio, la città ha visto oltre mille spettatori, tra cui molti under 35, affaccairsi al Parco della Cultura Caregaro-Negrin e alla Filanda Motta, per godere degli spettacoli messi in piedi con la rassegna culturale “Notti Magiche”. Prestigiosi i nomi degli artisti coinvolti, dall’umorismo romano dei fratelli Fornari a quello veneto di Cristina Chinaglia, e preparatissima la squadra degli addetti ai lavori preposta all’organizzazione – tutti sotto i trent’anni di età – che ha garantito la splendida riuscita delle serate in cartellone e un’ottima accoglienza di pubblico.

“Prima di tutto dobbiamo ringraziare il Comune di Mogliano Veneto, che anche quest’anno ha creduto in noi e sostenuto la nostra manifestazione culturale”, commenta Giulia Pellicciari, attrice e portavoce della compagnia. “Un altro sentito grazie va ai partner che hanno sposato la proposta di Notti Magiche e sono Hausbrandt, Banca Prealpi SanBiagio, Nonno Andrea, Sciuri, GardinQuadri, Casa di Cura Giovanni XXIII, Col Sandago, Theresianer, Panificio Casellato, Salumeria di Eustacchio, Atelier Home&More, Tema Cultura e Vivaticket”.

A circa un mese dalla conclusione del festival “Notti Magiche” di Mogliano Veneto, la compagnia teatrale “Fumo Bianco”, organizzatrice dell’iniziativa, tira le somme di quella che è stata un’esperienza estremamente positiva ed entusiasmante. La rassegna ha riscontrato un alto indice di gradimento, soprattutto da parte del pubblico “junior”. Gli appuntamenti hanno animato i due luoghi iconici moglianesi, offrendo teatro, musica, arte della magia e piaceri del gusto. Ogni serata, infatti, è stata arricchita da saporiti aperitivi e pic-nic sull’erba, una formula vincente che la compagnia “Fumo Bianco” è intenzionata a replicare nelle future edizioni del festival.

Nell’attesa, possiamo ritrovare i giovani attori della compagnia teatrale impegnati nel cartellone della rassegna “Teatro da mangiare e da bere – Strade di Luce”. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, infatti, saranno impegnati in tre serate di spettacoli abbinati a cene all’aperto organizzate dall’associazione Tema Cultura nel centro storico di Treviso.