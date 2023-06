Frizzante serata di comicità e canzoni italiane al Festival “Notti Magiche” di Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO – Una serata frizzante avvolta da comicità e ritornelli delle più note canzoni italiane, in una serata di inizio estate che ha catturato l’animo degli spettatori sin dai primi istanti della pièce “Stornelli e Cicchetti“. Nella seconda serata del Festival Notti Magiche, che ha replicato il sold-out, il palco montato nell’incantevole cornice della Filanda Motta di Campocroce ha catturato l’attenzione per 80 intensi minuti di musica e risate. Sotto i riflettori, Tony e Augusto Fornari, il duo romano noto come “Fratello Unico”, impegnato in una competizione accesa, sprigionando energia e talento.

I due fratelli hanno portato in scena i due aspetti dell’Italia: quello patinato delle canzonette e quello della crisi socio-economica e socio-politica del Paese. Il tutto in una location magica per davvero, che per l’occasione è stata trasformata in una sorta di osteria a cielo aperto, tappezzata da detti popolari nei diversi dialetti d’Italia, quasi a condurre i fruitori in un viaggio tra regioni, di tradizione e cultura, facendo riecheggiare nel mentre i più famosi ritornelli.

Un’altra serata perfettamente riuscita della giovane compagnia “Fumo Bianco”, che ha tenuto a ringraziare gli sponsor senza cui l’aperitivo iniziale non si sarebbe potuto dire altrettanto d’eccellenza: Theresianer, Col Sandago, Nonno Andrea, Casellato, Salumeria Eustacchio.

I rimanenti spettacoli della rassegna “Notti magiche” si terranno nelle date di mercoledì 5-12-19 luglio e si alterneranno tra le due location moglianesi di Parco della Cultura e Filanda Motta.