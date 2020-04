Le suore Pastorelle dell’Abbazia

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Le suore Pastorelle che risiedono e hanno ricevuto in eredità la custodia dell’Abbazia Benedettina a Mogliano Veneto fanno parte del piccolo ordine religioso femminile di recente fondazione (1938) da parte di Don Alberione, che lo battezzò proprio ordine delle suore di Gesù Buon Pastore. Sono sparse in tutto il mondo a custodia di Monumenti importanti e di grande valore storico e dedicano la loro vita al tentativo di ricondurre alla retta via le “pecorelle” smarrite e riconsegnarle al Buon Pastore Gesù.

Numericamente non sono ancora tante, ma vista la loro preziosa opera semplice di evangelizzazione sono sicuramente destinate a crescere in fretta.

