La nostra lettrice Maria Meoni, operatrice nel settore artistico, ci invia ancora una lettera, che publichiamo qui di seguito, nella quale si evidenzia l’attività delle scuole di danza. Oggi è la volta dei corsi della A.S.D. Laboratorio Musica e Danza.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Laboratorio Musica e Danza, nasce sotto la direzione artistica di Prataviera Marina nell’anno 2011 nella zona confine tra Noventa di Piave e San Donà di Piave. La Scuola vive all’interno di uno stabile privato coprendo lo spazio di circa 250 mq, suddiviso in due sale, due spogliatoi muniti anche di docce, una zona accoglienza genitori e reception.

Ci piace pensare ad una scuola che riesce a preparare gli allievi per scuole professionali e coreutiche, ma anche ad una scuola pronta ad appassionare i bambini e i ragazzi alla danza classica, modern, contemporanea e hip hop.

Molteplici sono le coreografie notate e premiate ai vari concorsi nazionali ed internazionali che permettono ai nostri allievi di poter usufruire di borse studio che li possano aiutare ad uscire dal loro guscio.Gli insegnanti si aggiornano annualmente attraverso master e stage, mentre gli allievi hanno la possibilità di studiare direttamente nella propria scuola ospitando docenti molto competenti e conosciuti nell’area del balletto. La scuola pur non essendo un istituto professionale punta alla qualità dei propri allievi.

Ai concorsi dell’anno 2019 molti allievi sono stati notati ed è stata data a loro la possibilità di frequentare importanti Camp estivi professionali nonché la possibilità di poter partecipare ad audizioni interne per potervi poi entrare definitivamente.

Un esempio, Tommaso Terribile notato per il MAS di Milano e Balletto di Toscana.

Cerchiamo di stare al passo con l’arte della danza che é in continua evoluzione.

