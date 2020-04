“La terra dei peschi”: un podcast dedicato ai giovani moglianesi

A causa dell’attuale impossibilità ad incontrarsi, il progetto “Mogliano Youthnet” (frutto della co-progettazione dell’Oratorio Don Bosco con l’Amministrazione comunali ed enti/associazioni operanti nel territorio in tema di politiche giovanili) muta forma e si fa sempre più digitale.

Arriva infatti l’iniziativa “La terra dei peschi”, un podcast dedicato a Mogliano e, in modo particolare, ai suoi giovani cittadini! Il progetto vuole farci sentire vicini in questo particolare momento, realizzando al tempo stesso qualcosa di speciale per la Città di Mogliano, dando l’opportunità ai ragazzi di far sentire la propria voce e raccontare come stanno vivendo questo periodo e come vorrebbero ritrovare la città di Mogliano al termine di questa emergenza.

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani moglianesi, che possono esprimere il loro desiderio di partecipare scrivendo a: [email protected]

“Mogliano Youthnet” è attivo anche su Facebook, Instagram, Spotify e YouTube.

Commenta la news

commenti