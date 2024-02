Le azzurre ricominciano dal Viola Park

Le azzurre di Soncin ricominciano da due amichevoli. La prima nel nuovissimo Viola Park con l’Irlanda, la seconda ad Algeciras con l’Inghilterra.

FIRENZE – Si erano lasciate due mesi e mezzo fa con la stupenda cavalcata che ha portato la Nazionale al secondo posto in un girone di Nations League sulla carta impossibile. Contro due super potenze del calcio femminile attuale, numero 1 e 2 del Ranking FIFA, come Svezia e Spagna.

Un percorso impensabile dopo le batoste al Mondiale e agli Europei e il cambio di Commissario Tecnico. Eppure le azzurre si sono compattate e unite tenendo testa a tutte le avversarie fino all’incredibile vittoria con la Spagna campione del mondo. Risultato che ha di fatto mandato agli spareggi la Svezia e garantito la presenza dell’Italia nel girone A della competizione.

Si riparte da qui. Tra qualche giorno la Nazionale di calcio femminile si ritroverà per le prime amichevoli dell’anno. Due test di preparazione in vista del prossimo obiettivo: le qualificazioni al Campionato Europeo del 2025 che inizieranno ad Aprile.

Venerdì 23 febbraio alle 18.15 le azzurre di Soncin incontreranno l’Irlanda al ‘Rocco B. Commisso Viola Park’ . Sarà la prima volta che una Nazionale giocherà nel nuovo centro sportivo della Fiorentina. Martedì 27 alle18 invece sarà la volta dell’Inghilterra ad Algeciras, cittadina spagnola che si affaccia sullo stretto di Gibilterra.

I precedenti

Precedenti favorevoli per le italiane contro entrambi le compagini avversarie. Ottavo confronto con l’Irlanda (24ª nel ranking FIFA) con le Azzurre che hanno vinto 6 partite, pareggiando la gara disputata nel 2016 alla Cyprus Cup.

Bilancio in attivo anche contro le campionesse d’Europa in carica (quarte nel ranking FIFA), già affrontate 32 volte: sono 17 i successi dell’Italia, 9 quelli inglesi, 6 i pareggi, con la vittoria azzurra che manca però dal 2012. Il match più recente, giocato poco meno di un anno fa all’Arnold Clark Cup, ha visto imporsi la squadra guidata dalla pluripremiata Sarina Wiegman per 2-1.

