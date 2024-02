Ritorna la II edizione del concorso fotografico “La forza delle donne” che celebra la forza e la resilienza del genere femminile.

MOGLIANO VENETO (TV) – In onore alla straordinaria forza e resilienza delle donne, l’Associazione Circolo Parrocchiale “NOI don Ubaldo APS” di Conscio, in collaborazione con la Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità (Casale sul Sile, Casier, Marcon, Mogliano Veneto, Preganziol e Zero Branco), sostiene la II edizione del concorso fotografico a premi dedicato ai giovani tra i 14 e i 25 anni.

“La forza delle donne”, questo il nome del concorso a partecipazione libera e gratuita, mira a valorizzare il ruolo della figura femminile nella società. Inoltre si prefigge di dare evidenza alla straordinaria forza e resilienza dimostrata quotidianamente in situazioni complesse, dolorose e incerte.



Sei Comuni coinvolti nel Concorso fotografico

La partecipazione dei sei Comuni dimostra il sostegno istituzionale a questa iniziativa, volta a promuovere la consapevolezza e stimolare una riflessione sulla centralità del ruolo delle donne nella società.

«È un’iniziativa che mira a sottolineare il coraggio delle donne. Mamme, figlie, mogli, sorelle, compagne, che affrontano la vita e le sfide del futuro con la forza dell’amore. Consapevoli che sarà proprio l’amore e non l’odio a vincere la violenza, che sarà la forza delle differenze e non la follia dell’omologazione a risanare le ferite.» Questo ha dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunità di Mogliano Veneto, Francesca Caccin, invitando i giovani a partecipare al progetto. «Siamo entusiasti di patrocinare questo bel concorso che permette, attraverso la fotografia, di esprimere la propria creatività e sensibilità verso un tema così attuale.»



Come iscriversi al Concorso fotografico

La scadenza per l’invio delle foto è fissata per l’8 marzo 2024, nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna.

Per ulteriori info sulle modalità di iscrizione e di partecipazione al concorso, si rimanda alla locandina e al sito www.conscio.it

Nel mese di settembre le fotografie oggetto del concorso saranno raccolte ed esposte in una Mostra ospitata presso lo spazio espositivo “Sala Mogliano – Spazio Arte Urbano” (Broletto) di Mogliano Veneto.