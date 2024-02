Garwin, il cane specializzato dei Carabinieri di Montebelluna, ha rivelato la presenza di hashish e crack durante un’operazione anti-droga vicino alle scuole e alla stazione ferroviaria

Montebelluna (TV). In una mattinata dedicata alla sicurezza e alla prevenzione, i Carabinieri di Montebelluna hanno condotto una serie di controlli presso locali istituti scolastici e nei dintorni della Stazione Ferroviaria, facendo affidamento sull’esperienza di un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (PD).

All’ingresso delle scuole, tutto è apparso regolare, ma è stato grazie al fiuto acuto di Garwin, il pastore tedesco specializzato in operazioni antidroga, che si è ottenuto un risultato significativo.

Il fiuto di Garwin, cane antidroga, scova sostanze illecite

Nei pressi della Stazione Ferroviaria, il cane ha individuato ridotte quantità di hashish e crack in possesso di due individui stranieri.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio, mirate a garantire la sicurezza nelle zone sensibili come gli istituti scolastici e le stazioni ferroviarie.

I Carabinieri di Montebelluna hanno lavorato in collaborazione con l’unità cinofila di Torreglia, dimostrando l’efficacia delle risorse specializzate nell’individuare sostanze illecite.

I due stranieri trovati in possesso di hashish e crack saranno segnalati all’Autorità amministrativa in conformità all’articolo 75 del DPR 309/90. Tale normativa prevede sanzioni amministrative per il possesso di sostanze stupefacenti, rafforzando il quadro legale contro il traffico e l’uso di droghe illecite.

Il contributo di Garwin, il fedele compagno a quattro zampe dei Carabinieri, ha dimostrato ancora una volta l’importanza delle unità cinofile specializzate nella lotta contro il traffico di droga, contribuendo a mantenere la sicurezza nelle comunità locali.

L’operazione ha evidenziato l’efficacia delle sinergie tra forze dell’ordine e unità cinofile nell’assicurare un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini.