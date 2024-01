The Best FIFA Football Awards: Spalletti secondo

Assegnati ieri i The Best FIFA Football Awards 2023. Vincono tutti i favoriti, Spalletti secondo dietro al vincitore del triplete Pep Guardiola.

LONDRA – Sono stati assegnati ieri i premi FIFA per i migliori interpreti del calcio mondiale maschile e femminile. Nessuna sorpresa tra i vincitori, con un arrivo a pari merito tra Messi e Haaland che ha visto prevalere l’argentino per la maggioranza di primi posti nelle scelte.

La votazione è stata fatta dai capitani e dai tecnici di ogni Nazionale, da un giornalista per Nazione e dai tifosi. Ogni categoria contava per il 25% del voto totale. Ogni interpellato doveva dare tre nominativi per categoria tra una lista di dodici giocatori decisa dalla FIFA.

I punti sono stati assegnati ai candidati a seconda della loro posizione (cinque punti per il primo, tre per il secondo e uno per il terzo). Per l’Italia hanno votato Luciano Spalletti, Gianluigi Donnarumma e Pierluigi Pardo per la maschile. Per quanto riguarda invece la Nazionale femminile, hanno votato Andrea Soncin, Elena Linari e Martina Angelini.

Miglior giocatore

Come l’anno scorso, si conferma miglior giocatore Lionel Messi. Il campione del mondo argentino è arrivato primo a pari merito con 48 punti al norvegese Erling Haaland, vincitore di tutto con il Manchester City guidato da Pep Guardiola. Per stabilire il vincitore si è ricorso all’ordine in cui i giocatori sono stati votati.

Terzo posto per il finalista del Mondiale e autore di una tripletta in finale, Kylian Mbappe con 35 punti.

Miglior giocatrice

Come da pronostico, vince il premio come migliore giocatrice dell’anno la spagnola Aitana Bonmatí. La fortissima centrocampista (paragonata da Guardiola al mostro sacro Iniesta) ha sbaragliato con 52 punti le altre candidate Linda Caicedo (40 punti) e Jennifer Hermoso (36).

Bonmatí ha vissuto una vera e proprio stagione da sogno guidando la Spagna alla vittoria del Mondiale in Australia e Nuova Zelanda e il Barcellona a uno storico triplete.

Queste le sue parole durante la premiazione:

“Un paio di settimane fa, quando il 2023 è terminato, ho ripensato a quanto sia stato eccezionale e unico l’anno trascorso. Lo ricorderò per tutto il resto della mia vita. Iniziare il 2024 con un premio così prestigioso è incredibile. Ma come ho detto prima, lo devo alle squadre con cui gioco: il Barça e la Spagna.

Non sarei stata qui senza l’aiuto delle mie compagne di squadra e non sarei diventata nemmeno la calciatrice che sono oggi. Grazie dal profondo del mio cuore. Sarò sempre grata a chi mi ha supportato: la mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che mi hanno dato una mano nel mio percorso. Voglio fare le congratulazioni a tutti i nominati per i premi. Sono grata di appartenere a una generazione di donne che sta cambiando le regole di questo sport e del mondo”.

Miglior portiere femminile

Confermato anche il premio per il miglior portiere femminile all’inglese Mary Earps che diventa così la prima calciatrice a vincere per due volte di fila questo riconoscimento.

Il portiere della Nazionale Inglese e del Manchester United ha ricevuto un punteggio di 28 punti, piazzandosi così davanti alla spagnola Catalina Coll (14 punti) e all’australiana Mackenzie Arnold (12 punti).

Queste le sue parole:

“Wow! Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie! Onestamente, l’anno scorso ho vinto questo premio ma non ero nella top 11 femminile. Così quando sono stata inserite nella migliore formazione di quest’anno ho pensato che fosse tutto per questa serata. Sono sbalordita, non è stato davvero semplice arrivare fin qui. Ho dovuto attendere molto per arrivare a questi successi.

Ma guardando indietro adesso, tutto ha perfettamente senso. Come esseri umani, tutti abbiamo delle difficoltà, no? Tutto ciò mi ha reso più forte e pronta ad affrontare le sfide del presente. Se stai lottando e stai attraversando momenti difficili, continua ad andare avanti. Non è mai troppo tardi per essere esattamente quello che sei. Penso che il 2023 ci abbia mostrato che quando ci uniamo e parliamo apertamente delle ingiustizie, possiamo cambiare il mondo. Continuiamo a farlo”.

Miglior portiere maschile

Il miglior portiere maschile FIFA per il 2023 è stato il brasiliano Ederson. Grazie alla stagione incredibile vissuta con il Manchester City, ha vinto il triplete, aggiudicandosi FA Cup, Premier League e UEFA Champions League, prima di vincere la Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club FIFA.

Con 23 punti ottenuti il portiere del City ha battuto i finalisti Thibaut Courtois (20 punti) e Yassine Bounou (16 punti).

“Voglio ringraziare la mia squadra per il magnifico anno che abbiamo trascorso e per tutto il lavoro svolto. In particolare, grazie al gruppo di portieri, perché abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. È stato un anno di successi per me.

Ho dovuto fare tanti sacrifici per concentrarmi al massimo sugli obiettivi da raggiungere e oggi sono felicissimo di essere qui e vincere un trofeo come questo”.

Miglior allenatore femminile

Anche per il premio di miglior allenatore femminile FIFA non ci sono stati dubbi. Per la quarta volta ha vinto Sarina Wiegman con 28 punti battendo così Emma Hayes (18 punti) e Jonatan Giraldez (14 punti).

L’allenatrice ha ricevuto questo riconoscimento per aver guidato in maniera eccellente l’Inghilterra a due titoli e alla finale del Mondiale: infatti, dopo le vittorie della Arnold Clark Cup e della Finalissima femminile, la nazionale inglese ha disputato e perso la finale del Mondiale.

Miglior allenatore

Non c’è stata storia nemmeno per la votazione del Best FIFA Coach. Con 28 punti ha vinto Pep Guardiola davanti agli italiani Luciano Spalletti (18 punti) e Simone Inzaghi (11 punti).

La stagione del tecnico catalano è stata senza precedenti, regalando al City la prima vittoria di un treble: Premier League, UEFA Champions League e FA Cup. A questi vanno aggiunti anche la la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per Club FIFA, rendendo la stagione davvero storica.

È la seconda volta che Guardiola vince questo ambito premio dopo esserci riuscito nel 2011 quando era al comando del Barcellona di Messi.

Le sue parole:

“Abbiamo vinto molti trofei, ma devo essere onesto: molte persone hanno contribuito al nostro successo. Sono molto contento per la stagione che abbiamo fatto. È stata un’avventura incredibile, sono felice di aver vinto ancora e il piacere di averlo fatto è stato incredibile”.

Puskas Award

Il premio Puskás per il gol più bello dell’anno è andato al brasiliano Guilherme Madruga e alla sua incredibile rovesciata.

Il riconoscimento premia il gol più spettacolare del calcio maschile e femminile durante il periodo preso in considerazione, ovvero tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023. Il premio prende il nome dal leggendario attaccante ungherese Ferenc Puskás, famoso per i suoi straordinari gol.

L’acrobazia del brasiliano con la maglia del Botafogo-SP ha avuto la meglio sulla stupenda rabona di Nuno Santos dello Sporting e al gran tiro dalla lunga distanza del giovane del Brighton Julio Enciso.

“Oggi è una giornata storica per me. Rimarrà nella mia mente per sempre. Ringrazio Dio, perché senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile. Il destino ha deciso così. Sono molto orgoglioso. Non me lo aspettavo. È davvero gratificante tutto ciò”.

Fifa Special Award

C’è stato anche il momento della commozione con la premiazione di Marta, la regina del calcio femminile. A lei è stato consegnato il FIFA Special Award, assegnato ai giocatori ancora in attività.

La sei volte vincitrice del premio come miglior calciatrice al mondo (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), è stata per l’ennesima volta d’ispirazione per generazioni di calciatrici con le sue toccanti parole dopo la visione di un video delle sue gesta dedicatole dalla FIFA:

“È sempre complicato salire su questo palco senza emozionarsi. Sono stata talmente fortunata da ricevere il premio come miglior calciatrice FIFA diverse volte. Penso sia più facile parlare di quel premio, ringraziando lo staff, la tua famiglia, e discutendo di quello che hai fatto durante l’anno.

Senza dubbi, questo trofeo è molto più speciale per me. È difficile trovare le parole. Spero che le donne possano vedere un futuro sempre più roseo, non solo parlando di calcio, ma in generale. Dobbiamo cercare di renderle quotidianamente il mondo migliore per tutti. Uguaglianza, rispetto. Lascio questo messaggio a tutti coloro che hanno il potere di trasmettere qualcosa attraverso ciò che fanno. Voglio ringraziare la FIFA e la comunità calcistica per aver ricevuto questo premio mentre la mia carriera non sia ancora finita. È una motivazione in più per continuare a crescere, perché non si smette mai di imparare. Al torneo olimpico di calcio magari giocherò ancora e, chissà, forse anche successivamente”.

Fan Award

Hugo Daniel “Toto” Iniguez si aggiudica il premio tifosi FIFA del 2023.

Il tifoso del Colon de Santa Fe è diventato virale dopo essere stato visto prendersi cura di suo figlio durante una partita della Primera Division argentina contro il Barracas Central nel maggio 2023. La scena commovente mostrava il desiderio del padre di costruire una relazione viscerale con suo figlio di due mesi.

Premio Fair Play

Il premio FIFA Fair Play è andato alla Nazionale maschile del Brasile per il fortissimo messaggio contro il razzismo.

In un’amichevole contro la Guinea nel giugno 2023, la Seleção ha indossato una divisa tutta nera, mettendo da parte la tradizionale maglia gialla che contraddistingue la Nazionale carioca. Tutto questo in segno di solidarietà nei confronti di Vinicius Junior, vittima di razzismo mentre era in campo con il Real Madrid.

L’elenco dei vincitori

Miglior giocatore: Lionel Messi

Miglior giocatrice: Aitana Bonmatí

Miglior allenatore: Pep Guardiola

Miglior allenatore/ice femminile: Sarina Wiegman

Miglior portiere maschile: Ederson

Miglior portiere femminile: Mary Earps

Formazione maschile: Courtois; Walker, Stones, Ruben Dias; Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne; Haaland, Mbappé, Messi, Vinicius

Formazione femminile: Earps; Carmona, Bronze, Greenwood; Walsh, Bonmatí, Toone; James, Morgan, Kerr, Russo

Premio Fair Play: Brasile

Puskas Award: Guilherme Madruga

Fan Award: Hugo Miguel Toto Iniguez

Photo Credits: Figc.it