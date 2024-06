Jesolo: da 21 anni sventola Bandiera Blu

Il Sindaco De Zotti ha consegnato il vessillo a Federconsorzi Arenili. Il riconoscimento raggiunge Jesolo per il ventunesimo anno consecutivo

Jesolo – La Bandiera Blu sventola ancora sulla spiaggia di Jesolo. Il sindaco Christofer De Zotti, ha consegnato questa mattina al presidente di Federconsorzi Arenili, Antonio Facco, il vessillo che certifica l’ottima qualità dei servizi ambientali offerti nella spiaggia di Jesolo.

La cerimonia si è svolta in spiaggia, condividendo la soddisfazione per l’ottenimento del prestigioso premio con turisti e residenti. Jesolo ottiene, così, la Bandiera Blu per il ventunesimo anno consecutivo. Il riconoscimento viene conferito da Foundation for Environmental Education (FEE), dopo una serie di ispezioni e analisi. Queste hanno riconosciuto il soddisfacimento di elevati criteri di qualità, relativi a parametri delle acque di balneazione ma anche del servizio offerto tenendo in considerazione elementi come la qualità dei servizi igienici e di salvataggio, il livello di raccolta differenziata nel territorio, i servizi per l’accessibilità della spiaggia e le iniziative di educazione ambientale.

La Bandiera Blu 2024 sarà ora esposta in tutti gli stabilimenti balneari del lido di Jesolo.