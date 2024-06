Una vittoria prima del sogno Olimpico

Nell’ ultimo impegno amichevole in visto del Torneo Pre Olimpico l’Italia di Pozzecco batte all’Overtime la Spagna 84-87.

MADRID – Si chiude nel migliore dei modi per l’Italia il mini ciclo di amichevoli in preparazione del Torneo Pre Olimpico. Dopo la vittoria con la Georgia di Shengelia, arriva il bis in casa della Spagna. Una gara tirata, con gli azzurri che hanno dimostrato molto carattere fino al prestigioso successo all’Overtime.

Sugli scudi Danilo Gallinari con 16 punti. Bene anche gli ex reyerini Marco Spissu (14) e Stefano Tonut (12).

Un’ottima prova in vista della partenza per San Juan, dove il 2 luglio esordiranno contro il Bahrain (ore 23.30 italiane, DAZN, Sky Sport e Now).

Prima del match, ovazione per Marc Gasol, fratello minore di Pau e campione NBA nel 2019 con i Toronto Raptors. Due volte vice campione olimpico (2008, 2012), due volte campione del mondo (2006, 2019) e due volte campione d’Europa (2009, 2011) con la Nazionale spagnola.

La partita

Parte subito bene l’Italia, per l’occasione in divisa bianca. Melli mette subito due triple e Tonut e Petrucelli portano il punteggio sul 10-1. Ancora Melli stoppa Willy Hernangomez. Sono passati 5 minuti e in campo c’è solo una squadra, con la Spagna ferma a 3 punti. I padroni di casa si riprendono ma Ricci riporta il vantaggio a più 4 a fine frazione (10-14).

Si riparte con una tripla per parte di Brizuela e Gallinari. Llull porta gli iberici al 13′ sul -1 (18-19), il Gallo rimette le cose in chiaro. Prima parità al 17′ sul 24-24, da lì la Spagna vola portandosi avanti di 7 per il 33-28 sulla sirena.

L’Italia parte di nuovo bene con Spissu, Petrucelli e Melli ma la Spagna non rallenta. Il nuovo giocatore del Casademont Zaragoza risponde al gioco da tre di Willy. Abrines e Nunez mettono due triple e spingono gli azzurri al -9 (48-39) al 15esimo. Il gioco da tre di Polonara e la penetrazione di Nico Mannion riportano sotto l’Italia per il -4 (54-50) di fine quarto.

Ricci e Mannion continuano la rimonta per il -1 (55-54), Aldama con il suo gioco da tre riporta sopra i suoi. Polonara infila la tripla, Rudy Fernandez lo imita. Tonut segna il canestro del -2 (61-59) ma la Spagna non ci sta e scappa. Ci pensato le triple di Tonut e Spissu a riportare il risultato in pareggio sul 70-70.

Llull ha la palla del soprasso ma sbaglia, è sempre Tonut a mettere la tripla del sorpasso. Ma lo spagnolo non molla e infila a sua volta un tiro da tre convalidato dopo Instant Replay. È overtime.

Il supplementare parla subito italiano con Gallinari, un’altra tripla di di Spissu e Tonut. Siamo sopra di 6. Melli riceve un doppio tecnico con espulsione, la squadra di Pozzecco trema. Pajola dalla lunetta da 1 su 2, Willy Hernangomez li segna entrambi. Palla in mano a Spissu che scivola, la Spagna non ne approfitta. Il Gallo chiude tutto con due liberi.

L’Italia vince anche questa prestigiosa amichevole e ora dovrò giocarsi tutto in Portorico. C’è un sogno Olimpico da avverare.

I commenti

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Siamo molto felici. Abbiamo giocato una partita solida contro una squadra molto importante e su un campo complicato. Non so cosa succederà ora in Portorico ma questi ragazzi giocano con ardore e soprattutto con un legame per la Maglia Azzurra che è commovente”.

Marco Spissu, autore di 14 punti: “Era un’amichevole ma sembrava una finale. Volevamo a tutti i costi portarla a casa contro una squadra molto tosta. Una bella vittoria in un palazzetto incredibile e un tifo pazzesco. Mi piace prendermi le responsabilità e l’ho fatto anche stasera. È andata bene e ora pensiamo al Pre Olimpico con fiducia”.

Il tabellino

Spagna-Italia 84-87 d1ts (10-14, 23-14, 21-22, 19-23, 11-14)



Spagna: Pradilla 2 (1/2), Fernandez 9 (1/1, 2/2), Lopez-Arostegui* (0/2 da tre), Aldama* 11 (2/2, 2/5), Brizuela 8 (1/2, 1/6), Diaz (0/3 da tre), Hernangomez W.* 23 (9/16), Garuba 2 (1/3), Abrines* 11 (3/3 da tre), Llull 8 (1/4, 1/6), Nunez* 3 (0/1, 1/1), Hernangomez J. 7 (1/5, 1/3), Parra, De Larrea. All: Scariolo

Italia: Spissu* 14 (4/8 da tre), Mannion 8 (3/5, 0/3), Abass (0/3 da tre), Tonut* 12 (3/5, 2/4), Gallinari 16 (2/4, 2/4), Melli* 8 (1/5, 2/4), Ricci 4 (2/5, 0/2), Bortolani ne, Caruso (0/1), Polonara* 8 (2/4, 1/5), Pajola 8 (2/3), Petrucelli* 9 (3/3, 1/3). All: Pozzecco

Tiri da due Spa 17/36, Ita 18/35; Tiri da tre Spa 11/31, Ita 12/36; Tiri liberi Spa 17/19, Ita 15/17. Rimbalzi Spa 37 (Garuba 6), Ita 41 (Polonara 7). Assist Spa 22 (Nunez 7), Ita 19 (Spissu 6).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Fernando Calatrava, Xavier Torres, Alfonso Olivares

Spettatori: 8.500

Il calendario del Pre Olimpico

2 luglio

Italia-Bahrain a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Messico-Lituania a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

3 luglio

Lituania-Costa D’Avorio a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Bahrain-Portorico a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

4 luglio

Costa d’Avorio-Messico a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Portorico-Italia a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

6 luglio

Semifinali a San Juan (ore 22.00 e 01.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

7 luglio

Finale a San Juan (ore 00.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Photo Credits: fip.it