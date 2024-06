Voglia di remare: 9 finiscono in acqua

Una barca a remi si è rovesciata oggi nella Laguna di Venezia e nove giovanissimi, che erano a bordo, sono finiti in acqua

Venezia – Una squadra di giovanissimi aspiranti vogatori è finita in laguna, forse per il passaggio di qualche mezzo a forte velocità o semplicemente per uno spostamento di peso non corretto. Alle 10:20 di oggi, mercoledì 26 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza dei cannoni del ponte della Libertà a Venezia per il rovesciamento di un’imbarcazione da voga. Le nove persone che erano a bordo sono finite tutte in acqua. Nessuno è rimasto ferito.

Vogatori in acqua

I vigili del fuoco, allertati, sono subito accorsi con due autopompe lagunari. Hanno aiutato e caricato a bordo della propria imbarcazione i naufraghi, che si trovavano in un punto di basso fondale dove si tocca. “Il rovesciamento della filante barca a remi è stato probabilmente causato dal moto ondoso. A scopo cautelativo allertati e pronti all’impiego il nucleo sommozzatori, l’elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco e l’idro ambulanza del Suem 118” scrivono in una nota.

L’imbarcazione è stata trainata a riva e i naufraghi portati in zona sicura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora con il rientro in sede di tutta la squadra di giovanissimi vogatori.

Scampato pericolo e voglia di remare ancora integra!