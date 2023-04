Incontro con l’autrice Elena Stancanelli a Mogliano Veneto

MOGLIANO VENETO – Proseguono gli incontri della rassegna Parole di carta (6 edizione) a cura di quarantaduelinee circolazione culturale aps e patrocinata dalla Città di Mogliano Veneto.

Protagonista della serata di Martedì 11 Aprile, alle ore 20.45, nella sala del Centro Sociale sarà la scrittrice Elena Stancanelli con Il tuffatore, libro finalista nel 2022 al Premio Campiello e al Premio Letterario Viareggio-Rèpaci.

Il romanzo è la storia dell’ascesa ai vertici della Montedison e della caduta di Raul GARDINI, uomo amante delle sfide sia sportive che economiche, ed è anche una ricostruzione documentata del clima politico degli anni Ottanta e Novanta che la Stancanelli affianca alla sua formazione di scrittrice.

ELENA STANCANELLI

Firenze, 1965

Ha esordito nel 1998 con il romanzo Benzina (Premio Giuseppe Berto). Ha scritto Firenze da piccola (2006), A immaginare una vita ce ne vuole un’altra (2007), Mamma o non mamma (2009, con Carola Susani) e Un uomo giusto (2011). Per La nave di Teseo ha pubblicato La femmina nuda (2016, finalista al Premio Strega) e Venne alla spiaggia un assassino (2019). Collabora con “la Repubblica” e “La Stampa”. Con Emma Dante e Giorgio Vasta ha scritto la sceneggiatura del film Le sorelle Macaluso.

Nel 2022 ha pubblicato per La nave di Teseo il romanzo Il Tuffatore (Finalista al Premio Campiello 2022 – Premio Letterario Viareggio-Rèpaci 2022 – Narrativa. Libro finalista).

ELENA SBROJAVACCA

Treviso, 1989

È dottoressa di ricerca italianistica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Si occupa di letteratura italiana moderna e contemporanea e di teorie della critica letteraria.

Ha curato per BUR un volume sul teatro pirandelliano. I suoi contributi scientifici riguardano: Gianfranco Contini, Beppe Fenoglio, Luciano Erba, Andrea Zanzotto, Jonathan Coe, Roberto Calasso. E’ componente della redazione della rivista “Archivio d’Annunzio”.

Dal 2016 collabora come relatrice ai festival La fiera delle parole, Da giovani promesse… di Padova e Cartacarbone Festival di Treviso. Nel 2021 ha pubblicato Letteratura assoluta Le opere e il pensiero di Roberto Calasso, Feltrinelli.

