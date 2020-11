Importante blitz anti droga nel Veneziano

“A nome di tutti i veneti faccio un plauso per l’esito di questa operazione, che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti destinato, purtroppo, al nostro territorio. Questo arresto restituisce alla giustizia gente senza scrupoli che opera ai danni delle nostre comunità le quali, invece, chiedono di vivere nella legalità e nella sicurezza”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime la soddisfazione per l’intervento condotto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Donà di Piave, conclusosi con l’arresto di un cittadino albanese che custodiva nella sua residenza un ingente quantitativo di droga, una bilancia di precisione ed un telefono cellulare.

“Questo brillante blitz, condotto dalle nostre Forze dell’ordine, è l’ennesima conferma che nel Veneto non c’è spazio per questa gente e non abbasseremo mai la guardia – conclude Zaia -. L’attività dell’Arma e di tutte le Forze dell’ordine che operano sul territorio, presidio irrinunciabile di legalità e convivenza civile, è fondamentale per mantenere l’attenzione focalizzata sulla repressione dello smercio di sostanze stupefacenti, che in questo caso avrebbe fruttato circa 150mila euro, e accrescere la sicurezza dei cittadini veneti, soprattutto di quelli più giovani ”.

