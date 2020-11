Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Palazzzi comunali illuminati di arancione

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: facciate dei palazzi comunali illuminate di arancione fino al 30 novembre. La presidente Damiano: “Al fianco delle vittime ogni giorno grazie ai centri antiviolenza del Comune. Donne, non siete sole”

Da oggi, venerdì 20, fino a lunedì 30 novembre le facciate di Ca’ Farsetti e Ca’ Loredan e Venezia, e del Municipio e della Torre di Mestre, saranno illuminate di arancione.

Il Comune di Venezia aderisce infatti alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” istituita ufficialmente dall’Onu nel 1999, e che si celebra il 25 novembre di ogni anno.

“Non si tratta solo di un’iniziativa simbolica – commenta la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano – perché illuminare le sedi comunali significa esplicitare l’impegno il più delle volte invisibile che l’Amministrazione comunale profonde giorno dopo giorno attraverso i Centri antiviolenza e i suoi operatori specializzati. In periodo di emergenza sanitaria la piaga della violenza di genere non è scomparsa, anzi. In alcuni casi si è acuita. Per questo illuminiano le sedi istituzionali veneziane, per mostrare alle donne finite sotto il giogo della violenza che non sono sole”

