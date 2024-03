Donne del Nobel in mostra

Poste italiane ha realizzato, a Mestre, una mostra di francobolli che raccontano le Donne che hanno cambiato il mondo

Mestre – E’ stata inaugurata martedì, nell’ufficio postale di Mestre Centro, in piazzale Donatori di Sangue, la mostra “Le donne del Nobel”, realizzata in collaborazione con il Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa di Trieste.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’iniziativa pone l’attenzione sull’esiguo numero di donne che in oltre un secolo hanno conquistato l’ambito premio. E lo fa attraverso immagini e riproduzioni filateliche dedicate al tema.

La rassegna è un modo originale per ricordare i valori dell’8 marzo che celebrano le conquiste sociali, economiche e politiche. Senza dimenticare le contraddizioni, le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Donne e Scienza

Le scienziate sono ancora in numero inferiore rispetto ai colleghi uomini comunque si potrebbe eccepire che sono molte di più rispetto a quelle premiate. Solo 27 premiate in 120 anni di storia del Nobel. Il premio è andato invece, a ben 600.

Nel 1895, il premio è stato istituito per volontà di Alfred Nobel. Da quell’anno, il Premio Nobel è destinato alle personalità viventi che hanno contribuito a cambiare il mondo. Ma questo, è assegnato in media ad una donna ogni quindici uomini, circa il 6% del totale.

Negli anni, il numero delle donne insignite è aumentato e continua a crescere, grazie al maggiore accesso del genere femminile ai settori scientifici, di ricerca ed accademici, ma la differenza rimane sostanziale.

Le donne, raramente compaiono sulla lista dei vincitori e quasi mai nella lista dei vincitori in materie scientifiche. Le poche volte che sono state premiate è stato quasi sempre in categorie come la Pace o la Letteratura.

Le donne, spesso sono pioniere sconosciute, poi dimenticate, scienziate, scrittrici, attiviste di cui raramente c’è traccia nei libri o sulle riviste non di settore.

Le donne del Nobel

La mostra “Le donne del Nobel” ripercorre, attraverso un itinerario approfondito da testi e immagini, la storia di quelle donne che hanno contribuito a cambiare il mondo. Il filo conduttore di queste testimonianze è rappresentato dall’aver voluto, e saputo, seguire le proprie passioni e inclinazioni intellettuali. Spesso con fatica, fermezza ed orgoglio, in un mondo ancora al maschile.

In molti Paesi, la battaglia per il diritto all’istruzione universitaria è stata vinta solo di recente. Sono soltanto due le italiane che hanno ricevuto il Nobel: Grazia Deledda (Nobel per la Letteratura 1926) e Rita Levi Montalcini (Nobel per la Medicina 1986).

Con questa mostra Poste Italiane vuole ricordare le donne che ce l’hanno fatta, con l’auspicio che possano essere di ispirazione per molte altre, e riflettere assieme sul nostro potenziale contributo. https://ilnuovoterraglio.it/poste-italiane-eccellenza-rosa/

Come ha detto Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice di un premio Nobel per la sua strenua difesa del diritto di tutti i bambini all’istruzione: “…se una ragazza può cambiare il mondo, cosa possono fare 130 milioni di ragazze?».

L’esposizione sarà visitabile fino a sabato 12 aprile nell’orario di apertura dell’ufficio postale: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.15. http://posteitaliane.it