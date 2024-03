Italrugby, il XV anti Galles

Il CT dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, ha ufficializzato il XV anti Galles di sabato. Si lotta per il terzo posto.

ROMA – Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, Gonzalo Quesada, ha ufficializzato la formazione che sabato 16 marzo alle 14.15 locali (15.15 italiane) affronterà il Galles. La partita si giocherà al Principality Stadium di Cardiff per il quinto e ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2024, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 e in chiaro e in streaming su TV8.

Sarà il confronto numero 33 tra le due squadre, il diciottesimo giocato in Galles e il sedicesimo a Cardiff. L’ultimo precedente nella capitale gallese sorride agli Azzurri. Direzione di gara affidata al francese Mathieu Raynal.

Triangolo allargato inedito formato dal rientrante Pani, Lynagh e Ioane. Coppia di centri confermata con Brex e Menoncello, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Varney, quest’ultimo in meta contro la Scozia nel turno precedente vinto dall’Italia per 31-29.

In terza linea Lorenzo Cannone torna a vestire la maglia numero 8 con capitan Lamaro e Negri a completare il reparto delle terze linee. In seconda linea Niccolò Cannone e Ruzza, mentre in prima linea confermati Ferrari, Nicotera e Fischetti.

Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Spagnolo, Zilocchi, Zambonin, Vintcent, Zuliani, Page-Relo e Marin.

Gli assenti

Mancherà Ange Capuzzo. L’estremo italiano, dopo aver effettuato esami strumentali nella settimana post match giocato contro la Scozia, ha riportato una frattura della falange intermedia del terzo dito della mano sinistra che non gli consentirà di essere a disposizione per la partita contro il Galles.

Non partiranno con la squadra anche Canali, Ceccarelli, Gesi, Izekor, Mori.

Il XV anti Galles

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 7 caps)

14 Louis LYNAGH (Harlequins, 1 cap)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 34 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 16 caps)

11 Monty IOANE (Lione 29 caps)

10 Paolo GARBISI (Tolone, 35 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester, 28 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 18 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 37 caps) – cap

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 54 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 53 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 40 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 52 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 22 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 40 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 21 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 4 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 20 caps)

19 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 7 caps)

20 Ross VINTCENT (Exeter, 3 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 20 caps)

22 Martin PAGE-RELO (Lione, 7 caps)

23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 8 caps)