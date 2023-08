Cinema sotto le Stelle: la nuova programmazione

MARGHERA – Cinema Sotto Le Stelle, la rassegna cinematografica di Marghera Estate organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Making Movie, propone una nuova settimana di film in Piazza Mercato.



Titoli in programmazione:

Lunedì 21 agosto: Le Otto Montagne , il film tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, che racconta la storia di Pietro e Bruno, due amici legati dalla passione per la montagna. Il film era stato annullato a causa del maltempo e verrà recuperato questa sera.

, il film tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, che racconta la storia di Pietro e Bruno, due amici legati dalla passione per la montagna. Il film era stato annullato a causa del maltempo e verrà recuperato questa sera. Martedì 22 agosto: Lightyear – La vera storia di Buzz , il 26º lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios, che narra le origini del famoso astronauta Buzz Lightyear, personaggio della saga di Toy Story. Nel film ci sono anche due cameo dei piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., che prestano la loro voce nelle versioni italiana e spagnola.

, il 26º lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios, che narra le origini del famoso astronauta Buzz Lightyear, personaggio della saga di Toy Story. Nel film ci sono anche due cameo dei piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., che prestano la loro voce nelle versioni italiana e spagnola. Mercoledì 23 agosto: The Land of a Dreams , un musical sfarzoso e imponente che si svolge tra sogno e realtà, con coreografie divertenti e colorate. Il film è interpretato da Emma Stone e Ryan Gosling, che si ritrovano dopo il successo di La La Land.

, un musical sfarzoso e imponente che si svolge tra sogno e realtà, con coreografie divertenti e colorate. Il film è interpretato da Emma Stone e Ryan Gosling, che si ritrovano dopo il successo di La La Land. Giovedì 24 agosto: Il ritorno di Casanova , il nuovo film di Gabriele Salvatores, che vede Toni Servillo nei panni del celebre seduttore veneziano Giacomo Casanova. Il film è una riflessione sul cinema, sull’amore e sulla vecchiaia, candidato a 5 Nastri d’Argento.

, il nuovo film di Gabriele Salvatores, che vede Toni Servillo nei panni del celebre seduttore veneziano Giacomo Casanova. Il film è una riflessione sul cinema, sull’amore e sulla vecchiaia, candidato a 5 Nastri d’Argento. Venerdì 25 agosto: L’ultima notte di Amore , un thriller poliziesco con Pierfrancesco Favino, che interpreta un tenente di polizia alle prese con l’omicidio del suo migliore amico e collega Dino. Il film è un omaggio al genere noir, candidato a 5 Nastri d’Argento.

, un thriller poliziesco con Pierfrancesco Favino, che interpreta un tenente di polizia alle prese con l’omicidio del suo migliore amico e collega Dino. Il film è un omaggio al genere noir, candidato a 5 Nastri d’Argento. Sabato 26 agosto: Top Gun: Maverick , il sequel del cult degli anni ’80 Top Gun, che vede Tom Cruise tornare nei panni del pilota Pete “Maverick” Mitchell. Il film è dedicato alla memoria di Tony Scott, regista del primo capitolo, e ha vinto un Oscar per il miglior montaggio sonoro.

, il sequel del cult degli anni ’80 Top Gun, che vede Tom Cruise tornare nei panni del pilota Pete “Maverick” Mitchell. Il film è dedicato alla memoria di Tony Scott, regista del primo capitolo, e ha vinto un Oscar per il miglior montaggio sonoro. Domenica 27 agosto: Si Chef! – La Brigade, una commedia sociale che racconta le vicende di una brigata di cucina multietnica che lavora in un ristorante stellato. Il film è una storia di integrazione, solidarietà e passione per la gastronomia.

Le proiezioni iniziano alle ore 21.00 e i biglietti costano 3 euro. La biglietteria apre ogni sera alle ore 19.00. Per informazioni si può contattare MakingMovie al 347 4591960 o iscriversi alla lista broadcasting di Cinema Sotto Le Stelle tramite WhatsApp, inviando la frase “ADERISCO”. In caso di annullamenti o recuperi per maltempo si riceveranno le comunicazioni necessarie.

www.margheraestate.it