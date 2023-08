Rientro dalle vacanze: come ritrovare l’energia in 10 passi

Per alcuni le vacanze sono finite e si torna alla routine quotidiana, tra lavoro, casa e impegni vari. Come affrontare il rientro senza stress e con il giusto spirito? Ecco 10 rituali semplici ed efficaci per ricaricare le batterie e ritrovare la motivazione.

Inizia la giornata con il piede giusto. Un’antica tecnica orientale suggerisce di scendere dal letto con il piede dominante, quello corrispondente alla narice più libera quando respiri. Questo gesto simbolico ti aiuta a iniziare la giornata con energia e positività. Puoi ripeterlo ogni volta che ti alzi da una sedia o da un’auto, per mantenere l’onda positiva. Fai un bagno di luce. Sdraiati sul pavimento e visualizza una cascata di luce calda che ti avvolge e ti rilassa. Respira profondamente e senti il tuo corpo vibrare e formicolare. Questo esercizio ti aiuta a purificare e armonizzare la tua energia con quella dell’universo. Considera il piano generale. Non perderti nei dettagli e nelle questioni secondarie, ma focalizzati su ciò che conta davvero per te e per la tua felicità. Stila una lista dei tuoi obiettivi e visualizza il risultato finale che vuoi raggiungere. Goditi i piccoli passi che ti avvicinano al tuo sogno. Veni a patti con la perfezione. Non pretendere di essere perfetto in tutto e di fare tutto bene al primo colpo. Accetta i tuoi errori e impara da essi. Sii indulgente con te stesso e con gli altri. La perfezione è un’illusione che genera solo frustrazione e insoddisfazione. Fai una pausa ogni ora. Non stare troppo tempo davanti allo schermo o a svolgere lo stesso compito. Ogni ora, concediti dieci minuti di pausa in cui fai qualcosa di diverso: una passeggiata, una chiacchierata, una tazza di tè, un esercizio di stretching. Questo ti aiuta a rinfrescare la mente e a prevenire la stanchezza. Muoviti con gioia. L’attività fisica è fondamentale per ricaricare le energie in modo naturale. Scegli uno sport o un’attività che ti piace e che ti diverte, non che ti annoia o ti stressa. Le endorfine che vengono rilasciate con il movimento sono una droga naturale che ti fa provare benessere e felicità. Mangia sano ed equilibrato. L’alimentazione è un altro fattore chiave per mantenere alto il livello di energia. Evita i cibi troppo grassi, zuccherati o salati, che appesantiscono il corpo e la mente. Preferisci i cibi freschi, leggeri e nutrienti, come frutta, verdura, cereali integrali, legumi, semi oleosi. Bevi molta acqua per idratarti e depurarti. Dormi bene e a sufficienza. Il sonno è essenziale per rigenerare le cellule e riposare la mente. Cerca di dormire almeno 7-8 ore per notte, seguendo un orario regolare. Evita di usare dispositivi elettronici prima di andare a letto, perché emettono una luce blu che inibisce la produzione di melatonina, l’ormone del sonno. Circondati di persone positive. Le relazioni influenzano molto il nostro stato d’animo e la nostra energia. Scegli di stare con persone che ti sostengono, ti incoraggiano, ti stimolano, ti fanno ridere. Evita le persone negative, critiche, lamentose, che ti trasmettono solo stress e ansia. Coltiva le tue passioni. Non trascurare gli aspetti della tua vita che ti danno gioia e soddisfazione. Dedica del tempo alle tue passioni, ai tuoi hobby, alle tue attività creative. Questo ti aiuta a esprimere il tuo potenziale, a valorizzare le tue qualità, a sentirti realizzato e felice.

Seguendo questi 10 rituali, potrai affrontare il rientro dalle vacanze con serenità e ottimismo, senza perdere il sorriso e la voglia di fare. Ricorda che la tua energia dipende da te e dalle tue scelte. Fai del tuo meglio e goditi la vita!

A.G.