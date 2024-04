Casier, Carraretto chiede il bis con un “Nuovo impegno verso il futuro”

CASIER (TV) – Il sindaco uscente di Casier, Renzo Carraretto, torna a chiedere fiducia agli elettori per i prossimi 5 anni di mandato amministrativo.



Motiva la sua scelta con queste parole: “Per carattere non lascio i lavori a metà e dunque vorrei portarli a compimento per metterci la faccia quando li ho iniziati e rimettercela alla fine, per far vedere ai cittadini effettivamente cosa è stato fatto e come vengono seguiti i cantieri. E poi vorrei portare avanti il concetto di servizi ai cittadini, che vorrei implementare sempre di più in questa meravigliosa cittadina”.

In merito al centrodestra coalizzato a sostegno della sua ricandidatura, commenta: “Se qui a Casier non hanno sollevato nessuna obiezione e hanno mantenuto fede a ricandidarmi, vuol dire probabilmente che di sbagli ne avrò fatti pochi e che dò ancora una speranza di fiducia”.



Per approfondire alcuni aspetti del mandato che si sta concludendo e accendere un focus sul programma con cui Carraretto si presenta agli elettori, proponiamo la seguente intervista.

Guarda il video su YouTube.