Poste Italiane festeggia la Festa della Repubblica, come tutti gli italiani, ma lo fa con una speciale cartolina colorata

Festa della Repubblica Italiana – La festa, in calendario domenica 2 giugno, avrà per l’occasione una colorata cartolina filatelica dedicata.

Per ogni collezionista questa è sicuramente un’occasione da non perdere. Anche chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e custodire nel tempo un ricordo della festività, non può lasciarsela sfuggire.

Abbiamo scritto tante storie…

La cartolina può essere acquistata al costo di 1 €, negli Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Treviso (Treviso Centro, Castelfranco, Lancenigo, Montebelluna, Oderzo, Pieve di Soligo, Treviso 3 e Vittorio Veneto).

Si può acquistare anche online sul sito poste.it oppure negli Spazio Filatelia di Venezia, Verona e del resto d’Italia, dal 31 maggio al 7 giugno, In contemporanea, sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale dedicato. Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

Italian National Republic day Air show aerobatic team frecce tricolore flying over altare della patria in Rome, Italy

Festa della Repubblica

Ogni anno, il 2 giugno si festeggia la Festa della Repubblica. La data ricorda il referendum del 1946 quando gli italiani furono chiamati a votare per decidere sulla monarchia o per la repubblica. Il popolo sancì la fine ufficiale della monarchia e la nascita della Repubblica Italiana.

e del voto alle donne

Quel giorno, per la prima volta anche le donne votarono. Contemporaneamente al referendum si svolsero anche le elezioni politiche. Recentemente, il film di Paola Cortellesi dal titolo “C’è ancora domani” lo ricorda e ne fa la conclusione del film.