A Coverciano i fantastici numeri 10

Sembrava solo una boutade del CT Luciano Spalletti, e invece lunedì 3 giugno sarà realtà. A Coverciano arriveranno i fantastici numeri 10 azzurri Mondiali del passato per trasmettere la loro esperienza alla Nazionale in vista di EURO 2024

COVERCIANO – Pensate al sogno di molti bambini. Poter giocare in Nazionale con i propri Campioni del cuore, quelli che ti hanno fatto piangere di gioia, urlare, scatenare. Quelli che ti hanno fatto innamorare dello sport e del calcio in particolare.

Alcuni di questi nomi per i più giovani saranno forse sconosciuti, altri sono ancora negli occhi delle nuove generazioni. Ma chi più di loro può trasmettere il sacro fuoco azzurro alla Nazionale che si appresta a partire per EURO 2024?

Ecco quindi che l’idea lanciata dal CT Luciano Spalletti in un’intervista dello scorso 30 aprile, diventa realtà:

“Quando ci ritroveremo per la preparazione al Campionato Europeo – aveva detto il Ct – mi piacerebbe portare a Coverciano quattro 10 mondiali: Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni. Ne ho già parlato con il presidente Gravina. Pensa se ‘quel 40’ assistesse a un nostro allenamento, spingerebbe i ragazzi ad elevare la prestazione. Presto partirà l’invito ufficiale della Federazione”.

Nel frattempo a questi primi vincenti Numeri 10 azzurri se n’è aggiunto un altro, forse quello che più ha creato il mito della maglia numero 10 in Italia: Gianni Rivera.

I ‘Fantastici 5’, come li ha ribattezzati nel frattempo il CT, sono i numeri 10 più rappresentativi della storia della Nazionale dagli anni 60’ ad oggi. Campioni del Mondo o Palloni d’Oro (nel 1969 Rivera, nel 1993 Baggio). Eccoli in rigoroso ordine alfabetico: Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera e Francesco Totti.

Il sogno di Spalletti diverrà realtà lunedì 3 giugno, quando i ‘Fantastici 5’ attraverseranno le porte di Coverciano per trascorrere una giornata speciale con gli Azzurri in ritiro dal 31 maggio per preparare nel migliore dei modi EURO 2024.

Arriveranno in tarda mattinata, incontreranno il Ct e a seguire pranzeranno con la squadra. Poi nel pomeriggio indosseranno delle casacche speciali e saranno in campo con il gruppo durante la seduta di allenamento.

“La spedizione azzurra ad EURO 2024 – ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina – nasce sotto la luce luminosa e i preziosi consigli di 5 stelle del nostro sport. La disponibilità di campioni indimenticati del calibro di Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti rappresenta una bellissima testimonianza d’amore per la maglia azzurra, un fulgido esempio di come la storia della Nazionale sia un prezioso testimone che, passando per le diverse generazioni, continua ad ardere di spirito e di orgoglio, prima ancora che di tecnica calcistica.



Ringrazio i ‘Fantastici 5’ per aver accettato con entusiasmo il nostro invito e per aver condiviso lo spirito di questa giornata. Ringrazio ovviamente anche il Ct Spalletti, che ha avuto questa bellissima idea, per la quale la FIGC si è messa subito al lavoro e che, nelle nostri intenzioni, vuole essere anche un modello di grande coinvolgimento per tutti gli appassionati”.

I numeri 10

338 presenze in azzurro complessive e 84 gol in quasi 58 anni di Nazionale. È questo il bottino dei ‘Fantastici 5’. Alessandro Del Piero è stato il più longevo con ben 13 anni e 6 mesi in Nazionale. Lo segue di pochissimo il Divin Codino, Roberto Baggio, con 13 anni e 5 mesi.

Più indietro i restanti tre: Rivera 12 anni e 1 mese, Antognoni 9 anni, Totti 7 anni e 9 mesi.

Nomi che fanno realmente tornare bambini o pensare ai racconti dei nonni. Dai Mondiali del 1962 a quelli vincenti del 2006, almeno uno di loro è stato in campo, con la sola eccezione di Messico ’86.

Rivera nel 1962, 1966, 1970 e 1974. Antognoni nel 1978 e 1982. Baggio nel 1990, 1994 e 1998, quest’ultimo insieme a Del Piero, che ha poi preso parte, con Totti, ai Mondiali 2002 e 2006.

In questi lunghi 62 anni, la Nazionale, anche grazie a loro, ha conquistato il Mondiale 1982 e 2006, il 2° posto nel1970 e 1994, il 3° posto del 1990, il 4° posto del 1978. Ha poi vinto l’Europeo 1968 e raggiunto il 2° posto nel 2000.