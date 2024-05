Sostenibilità in Veneto: come rendere la casa più eco-friendly

Il Veneto, terra di bellezze naturali e di un ricco patrimonio culturale, si sta progressivamente orientando verso una visione più sostenibile del proprio territorio. Oltre alle soluzioni per promuovere la mobilità sostenibile, come l’Ecobonus Auto del 2023, spiccano infatti anche altre iniziative. Tra queste troviamo IMPRENDIGREEN, parte del progetto confederale “Confcommercio per la sostenibilità”, che si concretizza nell’assegnazione di un riconoscimento alle aziende e alle associazioni che si sono distinte in tema di sostenibilità.

Inoltre, anche quest’anno si è tenuta la Settimana della Sostenibilità (dal 19 al 22 marzo 2024), un appuntamento annuale che ha l’intento di promuovere lo scambio delle migliori pratiche sostenibili tra imprese, enti pubblici, start up, scuole e non solo, grazie a seminari e workshop di alto valore. È chiaro, dunque, che in questo contesto diventa sempre più importante per i cittadini veneti adottare pratiche eco-friendly anche nelle proprie abitazioni. Ma come possiamo rendere le nostre case più sostenibili e a prova di futuro? I metodi sono numerosi. Andiamo ad elencare i più efficaci e alla portata di tutti.

L’energia solare e gli impianti fotovoltaici

Una delle soluzioni più efficaci si concretizza nell’utilizzo dell’energia solare, una fonte di energia pulita e rinnovabile. Grazie alle numerose ore di sole che colpiscono la nostra regione durante tutto l’anno, l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di di energia elettrica, può diventare un’ottima soluzione. Per chi decide di effettuare l’installazione è attualmente previsto un interessante incentivo fiscale, ovvero una detrazione del 50%.

Considerando che il prezzo dell’energia sta aumentando e che il mercato tutelato in Italia scomparirà definitivamente, è consigliabile orientarsi al più presto verso questa tipologia di impianti. Ovviamente, per avvalersi di un impianto personalizzato e progettato a misura del proprio immobile, è sempre necessario richiedere il supporto di installatori affidabili, come ad esempio l’azienda Soly, che si distinguono nel settore per la qualità dei loro impianti e per il servizio offerto ai propri clienti.

Un migliore isolamento energetico

Oltre all’energia solare, un’altra azione fondamentale per rendere le case più eco-friendly è l’ottimizzazione dell’isolamento termico. Un buon isolamento permette di mantenere il calore all’interno degli ambienti durante l’inverno e di tenerlo fuori durante l’estate, riducendo così in modo significativo il consumo energetico necessario per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti domestici. Investire in materiali isolanti di qualità, per l’isolamento di pareti e tetto, può dunque rappresentare un altro passo importante verso una casa più efficiente dal punto di vista energetico.

Altre strategie per rendere gli immobili ecocompatibili

In generale, è sempre importante progettare e costruire gli edifici in modo tale da minimizzare il consumo di energia, o procedere alla ristrutturazione con l’intento di migliorarne l’efficienza energetica. Oltre all’installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici e all’ottimizzazione dell’isolamento di tetto e pareti, è una buona soluzione anche installare finestre ad alta efficienza energetica e sistemi di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza. È essenziale altresì utilizzare apparecchiature elettrodomestiche a basso consumo energetico.

Un immobile eco-friendly ha un basso impatto ambientale anche grazie all’installazione di sistemi di raccolta delle acque piovane e all’uso di rubinetterie e scarichi che promuovono il risparmio idrico. Anche la scelta dei materiali da costruzione è cruciale per rendere un immobile ecocompatibile: per la costruzione e la ristrutturazione dovrebbero essere preferiti materiali a basso impatto ambientale, come legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, materiali riciclati o riciclabili, e materiali con bassa emissione di composti organici volatili (COV).

I vantaggi concreti offerti da una casa più eco-friendly

Come abbiamo potuto vedere, realizzare un immobile ecosostenibile richiede un impegno importante e alcuni interventi che possono essere accompagnati da interessanti incentivi fiscali. Gli sforzi investiti in questa direzione contribuiranno a proteggere l’ambiente, in particolare grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Possono anche portare a significativi risparmi economici e contribuire a migliorare la qualità della vita per le generazioni future. Investire nella sostenibilità degli immobili è un passo fondamentale verso un futuro più verde e prospero per tutti, e di certo, considerando la condizione attuale del nostro pianeta, non possiamo tirarci indietro.