A Mogliano “È ancora … Natale!”

L’Associazione Amici della Musica “Toti dal Monte” è lieta di porgere a soci e amici i migliori auguri di Natale e felice anno nuovo!

Anche quest’anno, come da tradizione, l’Ensemble PAUSA IN SOL MAGGIORE propone un concerto di Natale giovedì 26 dicembre, alle ore 16.30, nel Duomo di Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto.

L’Ensemble proporrà una serie di brani natalizi tratti dalla tradizione europea e non, dal periodo medievale ai giorni nostri.

Bruno Barbon: fisarmonica

Alberto Casarin: viola da gamba e zhonghu

Federico Tommasi: viola da gamba

Luciana Simonetti: soprano

Marina Olivari: contralto

Alessandra Fusati: lettrice della Compagnia teatrale Tracce sul palco

INGRESSO LIBERO.

Il programma

PARTE PRIMA

Verbum patris hodie Anonimo, XIII sec.

Laude novella Laudario di Cortona, XIII sec.

Puer natus est in Bethlehem Anonimo, XIV sec.

Ave, Donna santissima Laudario di Cortona, XIII sec.

Magnificat B. Barbon (1950)

Christus Jesus natus est Mottetto medievale, Piae Cantiones

El cant dels ocells Tradizione catalana, medievale

Ich steh’ an deiner Krippen hier J. S. Bach, 1685 – 1750

PARTE SECONDA

Astro del ciel F. Gruber, 1787 – 1863

Happy day Inno protestante XVIII sec.

Holy Night A. C. Adam, 1803 – 1856

Joy to the World G. F. Haendel, 1685 – 1759

Ding dong Melodia popolare francese (1588)

We wish you a merry Christmas Tradizione inglese (1501)

L’Ensemble PAUSA IN SOL MAGGIORE, attivo dal 2011 come trio, si compone attualmente di una fisarmonica, due viole da gamba e due voci (soprano e contralto), e propone un repertorio di musica sacra e profana, antica e contemporanea, tratto da diverse tradizioni europee ed ebraiche.

Nata per accompagnare le funzioni religiose presso la chiesa parrocchiale di Mazzocco di Mogliano Veneto, si è poi esibita in concerti tematici di riflessione religiosa o culturale in occasione di mostre d’arte, presentazioni di libri e ricorrenze religiose e civili.

L’inusuale formazione richiede un impegnativo lavoro di adattamento e armonizzazione per esaltare l’anima segreta anche di semplici melodie attraverso una continua ricerca di sonorità inedite.

Nel nome, nel repertorio, così come nella scelta di rinunciare all’amplificazione, l’Ensemble PAUSA IN SOL MAGGIORE intende richiamarsi ad un passato ormai dimenticato in cui l’emozione era trasmessa dalla naturale vibrazione di voci e strumenti, per rivolgersi al cuore di chi ascolta e condividere una pausa di respiro nell’affannosa corsa quotidiana contro il tempo.

