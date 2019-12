I risultati biancoblù del weekend 21-22 dicembre

Di seguito elenchiamo e commentiamo i risultati sportivi collezionati dalla squadre biancoblù nel weekend appena concluso.

TOP12

PERONI TOP12 2019/20: MOGLIANO RUGBY 1969 VS VALORUGBY EMILIA 0 – 36

CADETTA

Su un campo ai limiti dell’impraticabilità, Mogliano ottiene una vittoria davvero molto importante per il gruppo. L’obiettivo è quello di continuare a lavorare duro per togliersi ancora maggiori soddisfazioni dopo la sosta. Complimenti alla squadra che nei momenti di difficoltà si è dimostrata un gruppo molto unito.

PADOVA – domenica 22 dicembre 2019

Campionato italiano di serie B girone 3 giornata VII

CUS PADOVA vs MOGLIANO RUGBY 1969 7 – 15

MARCATORI: p.t. 10’ m. Malossi; 30 m. Mischia trasformata PADOVA

s.t. 10’ cp Adam; 19’ meta Cappellari tr Adam

Cus PADOVA RUGBY: Covi, Bortolami, Molitarmi, Frezza, Pietrantoni, Scagnolari, Gasparello, Torresan, Frarè, Galante, Cescon, Zatta, Toson, Betetto, Calabrò.

A disposizione: Bianchi, Fantin, Barbiero, Campanino, Fellete, Rubin, Torresan.

all.: Gaffi

MOGLIANO RUGBY 1969: Sara, Cappellari, Sangion, Adam, Milan, Pesce, Mengotti, Pesce, Giulio Z., Fiorini, Mattiazzi, Al-Abkal, Malossi, Bianco.

A disposizione: Lucchetto, Cappelletto, Bonotto, Marini, Cervellin, Fiorini, Zanon

all.: Darrell Eigner, Larvogna

Cartellini: Nessuno

Punti conquistati in classifica: CUS PADOVA rugby 0; Mogliano Rugby 1969 4

Su un campo impraticabile, una vittoria molto molto importante per il gruppo. L’obiettivo è quello di continuare a lavorare duro per togliersi ancora più soddisfazioni dopo la sosta. Complimenti alla squadra che nel momento di difficoltà si è dimostrata un gruppo molto unito.

LA TRIBÙ

RIPOSO

UNDER 18

RIPOSO

UNDER 16

Sabato 21 dicembre 2019, Stadio Maurizio Quaggia.

Campionato u16 girone élite, III giornata.

Mogliano Rugby 1969 – Verona Rugby 7-43

Marcatori: 8 p.t. Verona meta trasformata, 14 p.t. Verona meta trasformata, 26 p.t. Verona meta trasformata.

7 s.t.Verona meta, 10 s.t. Verona punizione, 17 s.t. Lorenzetto meta tr. Chinellato, 28 St. Verona meta trasformata, 30 s.t. Verona meta trasformata.

Mogliano Rugby: Miglioranza, Corti, Levorato, Maceria, Calenda, Cristofalo, Marcaggi, Fiorotto, Dalla Venezia, Favaretto, Bertolissi, Lorenzetto, Panizzi, Colli, Chinellato.

In panchina: Barzan, Casarin, El salih, Campigotto, De Rossi, Gaggiato, Pennetta.

UNDER U14



RIPOSO

