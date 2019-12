Davide Bortolato risponde alle critiche sul bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022

Il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, esprime un commento sul bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022, a seguito delle critiche sollevate dalle opposizioni

contenuto pubblicitario

contenuto pubblicitario



“La minoranza dovrebbe avere la decenza di fare un mea culpa e di non parlare a sproposito.

Se il prossimo 30 dicembre portiamo in Consiglio Comunale un bilancio ridotto all’osso con riduzioni sulla spesa corrente a 360° è proprio a causa dell’immobilismo della ex Amministrazione Arena.

Era cosa nota da tempo che il maxi mutuo del Comune andava ristrutturato il prima possibile, per evitare che il progressivo aumento delle rate portasse alla diminuzione drastica della spesa corrente, ma ciò nonostante non si è fatto nulla fino all’arrivo dell’attuale Giunta.

Per far fronte all’aumento della rata del mutuo che passa da 1.363.755 euro pagati nel 2019 a 1.672.791 da pagare nel 2020, abbiamo dovuto ridurre gran parte della spesa discrezionale non obbligatoria e non legata ai contratti.

Ricordo le parole dell’ex Vice Sindaco Bardini che già nel 2015 auspicava ad una necessaria e veloce ristrutturazione del mutuo, Arena non ha saputo far altro che mandarlo a casa e assumere ad interim la delega al bilancio, ma senza sostanzialmente fare nulla.

Dopo un importante lavoro preparatorio oggi è pubblicata la procedura per la ristrutturazione del mutuo, questa volta a tasso fisso con rate costanti per una durata di vent’anni. Questa operazione ci permetterà oltre che di recuperare stabilità finanziaria futura anche di recuperare risorse per andare a coprire tutte quelle importanti voci di spesa che oggi sono state temporaneamente ridotte.

I servizi di base per chi è in difficoltà vengono assolutamente garantiti, si prevedono infatti nel bilancio ben 190.000 euro per contributi assistenziali ai bisognosi.

Le voci di spesa che la minoranza ci accusa di aver tagliato (fondo famiglie disagiate, sostegno refezione scolastica, diritto allo sport, …) sono riferite ad importi che verranno liquidati nella seconda metà del 2020, ci sarà quindi, tutto il tempo per andare a rimpinguare i capitoli con successive variazioni di bilancio. Anche il contributo che viene erogato alle scuole paritarie verrà inserito nel bilancio più avanti, e su questo abbiamo già informato le Parrocchie in un recente incontro.

È consuetudine che il bilancio di previsione approvato a fine dicembre subisca tutta una serie di variazioni durante l’anno, anche il bilancio di previsione 2019 approvato dalla maggioranza Arena un anno fa ha subìto molteplici variazioni.

Per quanto attiene alla spesa sulla sicurezza si è previsto un aumento di 65.100 euro ma finalizzato all’avvio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e la spesa verrà sostenuta assieme ai Comuni di Casier e Preganziol.

I molti progetti di opere pubbliche previste dal nostro Programma, come ad esempio il Punto Informativo Turistico e il restauro dell’edificio ex metano di via Roma, sono nella fase iniziale ed i Consiglieri di minoranza dovrebbero sapere che solo quando sarà conclusa la progettazione preliminare si avrà la cifra esatta da inserire a bilancio.

Il bilancio per il 2020 prevede di pareggiare a circa 3,2 milioni di euro al netto delle poste tecniche legate al mutuo ed alla anticipazione di tesoreria. Le entrate tributarie (tasse, tributi, trasferimenti statali) ammontano a circa 16.5 milioni, stabili anche per i prossimi anni.

Le entrate tributarie più rilevanti sono l’IMU (4,1 milioni), la TARI (4,1 milioni), il fondo di solidarietà comunale che arriva dallo Stato (3,1 milioni), addizionale IRPEF (2,85 milioni) e TASI (710 mila). Con l’inclusione del fondo di solidarietà, tra le entrate tributarie ha perso importanza l’entrata da trasferimenti che infatti ammonta ad euro 748.000 circa e riguarda in particolare il mancato gettito IMU su terreni e fabbricati rurali, i contributi regionali per l’assistenza domiciliare e altri progetti sociali.

L’equilibrio di parte corrente nel 2020 è raggiunto con l’utilizzo di circa 450.000 euro di oneri di urbanizzazione.”

Commenta la news

commenti