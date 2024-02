Zero Branco abbassa la tassa!

Una delibera, approvata ieri in Consiglio Comunale, ha abbassato le aliquote Irpef per l’anno 2024, con un beneficio per il 95% dei nuclei familiari.

Zero Branco – Buone notizie per le famiglie zerotine. L’Amministrazione comunale ha comunicato che è stata approvata la modifica delle aliquote Irpef per l’anno 2024. Il voto, nella seduta del Consiglio Comunale di ieri 13 febbraio. Sarà un adeguamento al ribasso che interesserà i nuclei con redditi inferiori ai 50 mila euro l’anno. Inoltre rimarranno invariate le aliquote per i redditi superiori ai 50 mila euro l’anno. Insomma, a Zero Branco si abbassa la tassa!

La delibera

La delibera è stata presentata dopo l’approvazione dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco Luca Durighetto. È ilfrutto di un’attenta analisi del bilancio dell’Ente e risponde alla volontà dell’Amministrazione comunale di andare incontro alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione ai nuclei appartenenti alle fasce di reddito più basse.

Si parla di un impatto diretto e concreto sul 95% delle famiglie residenti nel territorio comunale, in quanto i contribuenti, nelle fasce comprese tra 0 e 50 mila euro l’anno, sono circa 7.600 sugli 8 mila contribuenti complessivi.

Le aliquote

Questi, in dettaglio, i tre scaglioni di reddito con le diverse aliquote: – da 0 a 28 mila euro: aliquota abbassata allo 0,50%; – da 28 a 50 mila euro: aliquota abbassata allo 0,65%; – sopra i 50 mila euro: aliquota invariata allo 0,80%.

Precedentemente le aliquote applicate, su quattro scaglioni di reddito anziché i tre attuali (come da ultima Legge di Bilancio), erano rispettivamente dello 0,50% per i redditi da 0 a 15 mila euro; dello 0,60% per i redditi fino a 28 mila euro e dello 0,70% per i redditi fino ai 50 mila euro.

Le motivazioni

Il Sindaco Luca Durighetto ha dichiarato: “Ridurre la tassazione locale legata all’Irpef è una scelta che va in netta controtendenza rispetto ad altri Enti. Siano essi simili al nostro, o meno, per numero di abitanti e contribuenti. Ma in un momento storico così complesso, in cui la solidarietà e la coesione sociale sono più importanti che mai, questa Amministrazione ha deciso di andare concretamente incontro alle esigenze delle famiglie zerotine. Abbiamo deliberato l’abbassamento dell’addizionale comunale per le fasce di reddito più basse. Inoltre, abbiamo deciso per non aumentare l’aliquota per i redditi superiori ai 50 mila euro l’anno. Un sollievo finanziario concreto che riguarderà la maggioranza dei nostri concittadini. Questa decisione non inficerà né sulla qualità dei servizi erogati dal nostro Comune né sui progetti in essere o in cantiere per il futuro”. Zero Branco abbassa la tassa senza toccare i servizi!

https://ilnuovoterraglio.it/zero-branco-celebra-la-30-edizione-della-mostra-del-radicchio-rosso-tardivo-di-treviso-igp/

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/modelli-e-istruzioni/modelli-2008-2016/modelli-di-dichiarazione/2007/unico-pf-2007/fascicolo_1/3_guida_alla_compilazione_del_modello_unico_2007/8_quadro_rv_addizionale_regionale_e_comunale_all_irpef.html