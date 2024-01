Zero Branco Celebra la 30° Edizione della Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP

La 30° edizione della Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP è stata inaugurata con grande partecipazione a Zero Branco. Oltre 40 istituzioni locali hanno preso parte all’evento, che rappresenta un momento di celebrazione del fiore invernale e dei prodotti tipici della zona.

ZERO BRANCO (TV). La 30a edizione della Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP, evento dedicato al fiore invernale e ai prodotti tipici locali, è stata inaugurata con grande entusiasmo a Zero Branco. Oltre 40 istituzioni, tra sindaci, amministratori locali e associazioni, hanno partecipato all’inaugurazione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Zero Branco e dalla Regione Veneto con la presenza dell’Assessore regionale Federico Caner, è promosso dalla Pro Loco di Zero Branco, che conta su oltre 130 volontari guidati dal Presidente Andrea Lunardi, e si inserisce nel cartellone Fiori d’Inverno. La mostra si svolgerà durante questo fine settimana e dal 25 al 28 gennaio negli stand di via Taliercio.

In occasione dell’evento, il Comune di Zero Branco ha siglato il Patto di Amicizia con il Comune di Monrupino (TS), rappresentato dal Sindaco Tanja Kosmina. Questa collaborazione, finalizzata a promuovere incontri e scambi con particolare attenzione alle giovani generazioni, ha radici nella reciproca visita delle rispettive amministrazioni nei mesi scorsi.

Luca Durighetto, Sindaco del Comune di Zero Branco, ha dichiarato: “La parola radicchio, simbolo di questa festa, ci richiama a un termine altrettanto importante: radice. Se il Radicchio Rosso di Treviso IGP racconta storie di resilienza e fatica, diventando orgoglio per tutto il territorio, ci invita anche a tornare alle nostre radici, a consolidare i rapporti tra le generazioni, a costruire il domani tessendo relazioni e legami, per partire da qui e aprirci al resto del mondo”.

Va sottolineato che la Pro Loco di Zero Branco, aderendo al progetto “Città in CAA” promosso come primo Ente in Veneto dal Comune di Zero Branco, renderà accessibili menù ed altre informazioni in pittogrammi durante la Mostra. Il progetto “Città in CAA” mira a rendere gli spazi pubblici e le attività commerciali accessibili a tutti, promuovendo al contempo l’autonomia delle persone con difficoltà di comunicazione attraverso l’utilizzo di pittogrammi che traducono le informazioni principali relative a un determinato luogo.

Il programma della Mostra del Radicchio di quest’anno include proposte enogastronomiche di alto livello, momenti di solidarietà e cultura del dono. Tra gli eventi in programma, la serata solidale “Cena in rosa” il 25 gennaio a sostegno dell’associazione Lilt Treviso e Dance For Oncology, e la tavola rotonda “Zero Branco Città del Dono” il 28 gennaio alle 10:30, incentrata sul progetto lanciato lo scorso ottobre con la firma del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Zero Branco e le sezioni locali delle Associazioni AIDO e AVIS e ADMO Veneto. L’iniziativa mira a diffondere in modo positivo il concetto di cura della collettività come pratica di buona cittadinanza e consapevolezza del senso di comunità.

Il programma completo della manifestazione è disponibile a questo link.