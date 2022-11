Università Ca’ Foscari e Sviluppo Sostenibile

Come molte altre Università in Italia, l’Università Ca’ Foscari di Venezia negli ultimi anni si è impegnata moltissimo per migliorare la gestione delle risorse energetiche e diminuire il proprio impatto ambientale.

L’Ateneo veneziano è infatti un assiduo partecipante dei tavoli di lavoro nazionali e regionali riguardanti i temi della tutela ambientale, il benessere della comunità, l’equità sociale e lo sviluppo economico, con particolare attenzione alla formazione e alla ricerca sulle tematiche della sostenibilità.



Ca’ Foscari e l’Agenda 2030

Dal 1° gennaio 2016, data in cui sono entrati ufficialmente in vigore i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, moltissimi Paesi nel mondo hanno iniziato a mobilitarsi per porre fine alla povertà, combattere le disuguaglianze e adottare misure efficaci contro i cambiamenti climatici.

In quest’ottica di Sviluppo Sostenibile, l’Università Ca’ Foscari ha deciso di includere nei propri obiettivi per il presente e il futuro, la diffusione e la promozione dell’Agenda ONU 2030, mettendo a disposizione di tutto il personale e dell’intera componente studentesca un nuovo corso online volto ad approfondire questi temi.



Ca’ Foscari e i Global Goals

Quanto Università Ca’ Foscari abbia a cuore il tema della sostenibilità e di transizione ambientale ed energetica, lo ha ben espresso Elena Semenzin, Prof.ssa delegata dalla rettrice di Università Ca’ Foscari alla sostenibilità, in una nostra precedente intervista.

Guarda il video su YouTube.

I Global Goals rappresentano i 17 obiettivi dalle Nazioni Unite per un futuro più sostenibile del Pianeta, che i Paesi aderenti si impegnano a raggiungere entro il 2030.

In questi 17 obiettivi si parla di fame, povertà, salute, istruzione, uguaglianza, pace, ambiente, cambiamenti climatici e altri aspetti che riguardano il futuro di tutti noi che condividiamo questa Terra.

L’Università Ca’ Foscari di Venezia è promotrice dei Global Goals e per facilitarne la comprensione, ha diviso in 7 macro aree l’organizzazione dei suoi interventi in ambito di Sostenibilità:

Povertà e disuguaglianze

Capitale umano, salute, educazione

Capitale naturale e qualità dell’ambiente

Cambiamento climatico e energia

Economia circolare, innovazione, lavoro

Città, infrastrutture e capitale sociale

Cooperazione internazionale

Sul sito ufficiale è possibile trovare tutte le iniziative e i materiali dedicati all’Agenda ONU 2030, tra cui un utilissimo Opuscolo riepilogativo dei 17 Obiettivi da scaricare e condividere con più persone possibile.