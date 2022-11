A Preganziol la Giornata degli alberi

L’amministrazione comunale di Preganziol invita tutti i bambini nati da novembre 2021 a ottobre 2022 presso la Biblioteca comunale sabato 19 novembre dalle 10.00 del mattino.

Ai nuovi nati, in adesione alla Giornata dell’Albero 2022, sarà consegnata una giovane pianta, per sottolineare l’importanza degli alberi per il mantenimento della salute degli ecosistemi naturali e urbani e del benessere per l’intera comunità.

Anche la Biblioteca comunale, in occasione della Settimana nazionale Nati per Leggere, consegnerà un dono speciale, un primo libro da leggere insieme, per promuovere la lettura sin dai primi mesi di vita.

Dalle 10.00 bambini e genitori potranno partecipare a Primi passi tra i libri ascoltando le storie con Enrica Buccarella della Scuola del Fare (prenotazioni in biblioteca al n. 0422 632371 o via mail [email protected]).

A seguire verrà piantumato nel giardino della Biblioteca da parte dei volontari del Gruppo Amici del Roseto di Bepi, un esemplare di Farnia donato nell’ambito del Progetto “Qui Si Legge 2022”.