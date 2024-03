Un elefante a tutela della biodiversità

Almo Nature sarà tra i protagonisti di Quattrozampeinfiera a Padova, presentando, con l’aiuto di un’installazione dal forte impatto visivo e simbolico, il modello economico che ha creato qualche anno fa e che intende diffondere: la Reintegration Economy.

PADOVA – Il 23 e 24 Marzo Almo Nature Benefit S.p.A sarà a Padova per la seconda tappa della manifestazione Quattrozampeinfiera, dedicata a gatti e cani – i nostri compagni animali per la vita – portando un elemento di forte impatto visivo e di contenuto. Un elefante dell’altezza di 4 metri denuncerà la minaccia portata dall’uomo alla biodiversità.

Almo Nature, l’azienda di eccellenza internazionale nel settore pet food, si è contraddistinta fin dalla sua nascita per essere pioniera nell’innovazione, attraverso la creazione di prodotti naturali realizzati con ingredienti in origine idonei al consumo umano e quindi di una qualità mai vista prima. Questo suo elemento distintivo ha permesso al brand di connotarsi come player di rilievo in un segmento di mercato in forte crescita dove i consumatori sono sempre più attenti ed esigenti.

Alla manifestazione, dedicata interamente al mondo di cani e gatti, l’azienda comunicherà l’evoluzione dell’identità della marca, attraverso il restyling del logo e il nuovo payoff “Tutti i profitti al pianeta”. Questo messaggio mira ad attivare i consumatori, spiegando loro che attraverso l’acquisto dei suoi prodotti non si contribuisce solo al benessere dei propri amici a quattro zampe, ma si sceglie di contribuire attivamente alla salvaguardia del pianeta, per restituire all’ambiente quanto gli si sottrae per la produzione di beni e servizi. Da qui il modello economico chiamato Reintegration Economy.

La Reintegration Economy

Con Almo Nature, i consumatori divengono parte di un circolo virtuoso volto a far tornare alla natura tutto quanto di sua proprietà, senza danneggiarla o intralciarne i delicati equilibri. Questi anche i valori e la mission della Fondazione Capellino, 100% proprietaria di Almo Nature, la quale concretamente porta avanti diversi progetti volti alla tutela di tutta la biosfera.

Il simbolo della biodiversità da tutelare: l’elefante

L’impatto negativo dell’uomo sulla natura e l’importanza di una presa di coscienza collettiva da parte di imprese e consumatori per contribuire con atti concreti alla salvaguardia dell’ecosistema hanno spinto Almo Nature a portare alle diverse tappe di Quattrozampeinfiera, quale simbolo disruptive capace di “dare una scossa” alla coscienza collettiva, un elefante a grandezza naturale.

L’opera d’arte, realizzata da Andrea Morini, è una struttura in legno di quasi quattro metri d’altezza, interamente rivestita di stoffa, raffigurante i rifiuti e le attività tipiche dell’uomo che danneggiano l’ambiente “sfigurando” simbolicamente la pelle dell’animale.

“L’elefante nella stanza” è quindi la famosa metafora di un problema palese, ma di cui si finge di ignorare l’esistenza e l’urgenza ed è anche la rappresentazione della deturpazione ambientale causata dalle varie attività antropiche.

Sarà possibile conoscere e approfondire la filosofia ed i prodotti Almo Nature anche nelle prossime tappe di Quattrozampeinfiera: a Milano il 5 e il 6 Ottobre e a Torino il 9 e 10 Novembre.