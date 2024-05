Un confronto corretto tra candidati

Elezioni comunali 2024. Ieri sera, all’Istituto Gris di Mogliano Veneto, si è tenuto il primo confronto tra candidati sindaci, promosso dall’Associazione di Quartiere Mazzocco-Torni.

MOGLIANO VENETO (TV) – Tra fair play e qualche frecciata nei confronti dell’avversario. Così si è svolto il dibattito tra i candidati sindaci, promosso dall’associazione di Quartiere Mazzocco-Torni, tenutosi ieri sera presso la sala Mocenigo dell’Istituto Gris. Presenti sul palco Davide Bortolato, Giuliana Tochet e Giacomo Nilandi. L’incontro condotto da Marco Michielan, Presidente di Quartiere, si è svolto all’americana, senza interventi del pubblico; domande chiare e brevi, tempo contingentato per le risposte con la possibilità di “giocare” un jolly temporale. La sala pienissima, con il pubblico delle grande occasioni, in cui alle specifiche “tifoserie” restava solo l’applauso per sostenere il proprio candidato.

Il dibattito, che si è protratto per quasi 3 ore, si è sviluppato in un clima da concorrenza leale, nel pieno rispetto delle regole, toccando i problemi del quartiere e le questioni aperte sul territorio, domande concordate tra i presidenti dei 9 quartieri moglianesi.

Punti caldi: sicurezza legata anche al tema dello spaccio, aree degradate da risanare, ma soprattutto viabilità, parcheggi, consumo di suolo.

Un tema attuale la messa in sicurezza del collegamento del cavalcavia tra Mazzocco Vecchia e il centro del quartiere, che necessita di una soluzione complessa ma non procrastinabile. Tutti i candidati si sono detti d’accordo.

Ampio spazio ha avuto il tema dell’abitare, con la necessità di dare risposte alle giovani coppie, che non riescono a trovare casa a causa dei prezzi troppo alti, attraverso piani di Edilizia Residenziale pubblica. Per Nilandi un argomento di primo piano della sua campagna elettorale, per Tochet una soluzione a favore di singoli e anziani che hanno bisogno di compagnia e sostegno. Bortolato ha ricordato che, malgrado la presenza sul territorio di aree ERP, sono mancate le proposte da parte di cooperative e di soggetti economici solidi per procedere con gli interventi. Ha citato gli esempi di fallimenti di cooperative fallite che hanno lasciato aree degradate in diversi quartieri, da qui la necessità di procedere verificando le reali possibilità di realizzazione.

Altro tema il collegamento tra le periferie ed il centro città, soprattutto in corrispondenza della stazione ferroviaria, vero punto di snodo dei passeggeri. Tutti d’accordo sulla necessità di promuovere collegamenti adeguati, consoni a diminuire il traffico veicolare, diverse le soluzioni: da una circolare oraria come collegamento di un territorio vasto che abbracci diversi comuni (Nilandi), ad accordi con i comuni contermini e le zone artigianali per promuovere collegamenti da est ad ovest (Bortolato), bus navetta elettrici tra le periferie ed il centro (Tochet).

La realizzazione della piscina comunale richiede “un bagno di realtà” per Bortolato e Nilandi, viste le difficoltà di trovare un partner privato che sostenga l’ingente spesa, mentre per la Tochet è da realizzare nell’ex Pancrazio, a ridosso del fiume Dese, in un progetto più articolato che tocca anche le Cave di Marocco “con un percorso sensoriale che avvicina l’utente alla biodiversità”.

Infine non poteva mancare la domanda sull’Istituto Gris, che gentilmente ha concesso l’uso della sala per la serata. Tra i dubbi di Nilandi sul futuro del complesso, le speranze di Tochet, la soddisfazione del sindaco Bortolato per la soluzione proposta dall’ULSS di trasferire i servizi socio-sanitari all’interno dei padiglioni della villa, in attesa che il distretto in centro venga ristrutturato per diventare Casa di Comunità. Al termine dell’incontro, malgrado l’ora tarda, come succede in ogni buon dibattito il numeroso pubblico si è fermato a commentare, soddisfatto per la performance del proprio candidato.

Luciana Ermini e Silvia Moscati