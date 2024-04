Treviso in Rosa: modifiche alla viabilità

Domenica 5 maggio si terrà la decima edizione della manifestazione podistica

TREVISO – Domenica 5 maggio si terrà la 10^ edizione della Treviso in Rosa, manifestazione podistica a scopo benefico dedicata alle donne. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza delle partecipanti, degli spettatori e degli utenti della strada, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Modifiche alla viabilità

Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi dalle ore 7 alle ore 11 di domenica 5 maggio su viale D’Alviano, viale Frà Giocondo (tratto principale), viale Burchiellati, piazzale Burchiellati, piazza e via Indipendenza, Borgo Cavour nell’area di fronte all’ex casa prefettizia (per allestimento ristoro), via Case di Ricovero.

Dalle ore 8 e fino a cessate esigenze sarà interdetta la circolazione dei mezzi nei varchi di accesso al centro storico, dalla circonvallazione esterna del PUT verso l’area interno mura, in particolare nell’ area di ammassamento delle atlete e nell’area partenza. Inoltre, la circolazione dei veicoli potrà essere sospesa temporaneamente dalle ore 9 e fino a cessate esigenze sulle vie e strade interessate dal passaggio della manifestazione sportiva. Nella giornata di domenica 5 maggio le limitazioni al traffico del centro storico, che di norma vengono attuate nelle giornate prefestive e festive, saranno anticipate alle ore 8.

Le deviazioni o le sospensioni veicolari saranno attuate dal personale predisposto in servizio di viabilità. I mezzi di linea del trasporto urbano saranno deviati sulla circonvallazione esterno mura per tutto la durata dell’evento.

Aree per la sosta

La sosta sarà consigliata nelle seguenti aree: Cittadella delle Istituzioni (1280 stalli, 10 minuti a piedi dal centro storico), via Lanceri di Novara (300 stalli, 5 minuti), Park Pattinodromo, 380 stalli, 2 minuti), Lungo Mura Porta S. Tomaso (100 stalli, 2 minuti), Park Foro Boario (800 stalli, 8 minuti), Park Dal Negro (550 stalli 2 minuti), Cavalcavia stazione (60 stalli, 5 minuti), Metropark Stazione (400 stalli, 5 minuti) , Condominio Appiani (100 stalli, 10 minuti).