Magicland: aperte le candidature per la stagione estiva

In occasione della Festa dei Lavoratori, Magicland annuncia l’apertura delle candidature per la stagione estiva 2024.

A poco più di un mese dalla riapertura, il parco divertimenti situato a pochi passi da Roma sta registrando un record assoluto di visitatori entusiasti. Sulla scorta di questo successo, e in vista della riapertura del parco acquatico MagicSplash (a partire dall’1 giugno), MagicLand si prepara ad accogliere un’estate ricca di divertimento e spensieratezza.

Per questo motivo, è sempre attiva la ricerca di personale motivato ed entusiasta. Il Parco offre un ambiente di lavoro dinamico e divertente, dove poter crescere professionalmente e fare nuove esperienze a contatto con persone provenienti da tutta Italia. Le posizioni aperte riguardano diverse aree:

Assistenti bagnanti

Addetti alla ristorazione

Retail

Personale di biglietteria e accoglienza

“A MagicLand siamo alla continua ricerca di talenti motivati e con le giuste competenze trasversali da inserire nel nostro team per contribuire a creare un’esperienza indimenticabile per i nostri visitatori – specifica Guido Zucchi, CEO del Parco -. Oltre alle competenze specifiche per ogni ruolo, ricerchiamo candidati che possiedano eccellenti capacità di comunicazione, lavoro in team, flessibilità, risoluzione dei problemi, positività. Collaborare con il Parco non è solo un lavoro, è un’opportunità per vivere un’esperienza unica, gratificante e divertente… Lavorare divertendosi oggi è una necessità: un ambiente lavorativo positivo e stimolante, dove ci si diverte, favorisce la produttività e la creatività.”

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae attraverso il sito https://magicland.it/it/lavora-con-noi